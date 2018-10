Meer details over waarom Leko werd opgepakt: waarom kreeg hij geld via Cypriotische rekening van Veljkovic?

Club Brugge-coach Ivan Leko kreeg in 2015 geld op zijn rekening dat ­afkomstig was van de Cypriotische ­rekeningen van Dejan Veljkovic. Het gerecht wil weten waarom. Leko zou hebben verklaard dat het om achterstallig loon van zijn periode bij OHL gaat

Ivan Leko werd vorige woensdag opgepakt in het kader van operatie Propere Handen. Een dag later kwam Leko weer vrij, maar hij werd wel in verdenking gesteld wegens witwassen.

Volgens onze informatie stelde het gerecht tijdens het onderzoek naar de praktijken van Dejan Veljkovic vast dat die via de Cypriotische rekeningen van zijn ­bedrijven eind 2014 en in de loop van 2015 verschillende bedragen had gestort op de rekening van Leko. Die zou hebben verklaard dat het om achterstallig loon van zijn periode als trainer bij OH Leuven gaat. ­

Leko was tussen februari en november 2014 trainer bij de toenmalige eersteklasser. Als beginnende coach kreeg hij een ­relatief laag basisloon. Na zijn ontslag kreeg hij in de loop van 2015 verschillende stortingen van Veljkovic. De onderzoeksrechter vond dat een verdachte manier van handelen en wilde weten wat daarachter zat. De omweg om dat geld via Veljkovic te betalen, zou gebruikt zijn om fiscale redenen. Veljkovic was op dat moment nog de makelaar van Leko.

Fiscale discussie

OHL zou dat geld eerst aan Veljkovic ­hebben gestort en die zou het vervolgens gedeeltelijk hebben doorgestort aan Leko. De club zou dat hebben gedaan op vraag van Veljkovic. Het is niet duidelijk of en onder welk voorwendsel Veljkovic facturen aan de club heeft uitgeschreven om die stortingen te verantwoorden.

“Maar van witwas is er in elk geval geen sprake”, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Leko. “Het gaat hoogstens om een fiscale discussie.”

OHL-bestuurder Chris Vandebroeck zegt dat alle facturaties van de club naar Leko en Veljkovic altijd correct zijn verlopen. De club kreeg ook nog geen speurders over de vloer. Het federaal parket geeft geen commentaar en wil ook niet zeggen of er nog ­andere, meer recente stortingen van Veljkovic naar Leko werden gevonden.