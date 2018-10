Amerikaanse voetbalster boomt op Instagram

De naam Alex Morgan zegt de gemiddelde ­voetbalfan allicht weinig of niks, en toch is ze ­bijzonder succesvol. De 29-jarige voetbalster ­bezorgde de Verenigde Staten woensdag de eindzege op het CONCACAF-kampioenschap in eigen land. En dankzij haar goal in de finale ­tegen Canada werd ze ook topschutter, met ­zeven goals.