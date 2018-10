Oude traditie wordt geschrapt: refs krijgen geen maaltijd meer van de club na match

Voor scheidsrechters in het betaalde voetbal komt er een einde aan een oude traditie in het Belgisch voetbal. De maaltijd na een wedstrijd wordt afgeschaft, zo blijkt uit een e-mail die gisteren verstuurd werd vanuit het Referee Office.

Het schandaal in het Belgisch voetbal blijft niet zonder gevolgen voor de scheidsrechters in het betaalde voetbal. In het verleden werden scheidsrechters na hun prestatie op het terrein door de thuisclub nog een maaltijd aangeboden, maar daar komt vanaf dit weekend verandering in. Uit een e-mail van het Referee Office blijkt dat het verorberen van een lichte maaltijd door scheidsrechters voor de wedstrijd nog toegelaten is, maar na de wedstrijd absoluut niet meer.

Paniekvoetbal

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny noemt de beslissing “paniekvoetbal”.

“Wat is er daar nu in godsnaam mis mee? De keukens in naburige restaurants zijn na een wedstrijd al gesloten, waardoor dit een goed alternatief is. Veelal gaat het hier om een simpele koude schotel. Jaren geleden heeft men dit al eens proberen af te schaffen, toen lukte dat een tijdje, maar nu is het dus definitief na het voetbalschandaal.”

Er waren ooit andere tijden. “Ik herinner mij nog periodes waarin scheidsrechters zelfs vijfgangenmenu’s met aangepaste wijnen werden aangeboden en we pas om 2 uur ’s nachts het restaurant verlieten. Die tijden liggen intussen al lang achter ons. Vaak wilde je na een wedstrijd toch zo snel mogelijk naar huis, maar aangezien er ook controleurs aan tafel zitten, zou dat niet goed geweest zijn voor mijn carrière”, aldus Gumienny.