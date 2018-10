Welkom in de ‘war room’: deze mensen adviseerden Bart De Wever tijdens de verkiezingen

Antwerpen -

“Ik word zo moe ­van de oorlog tegen links”, zucht Bart De Wever op verkiezingsdag vanuit zijn ‘war room’ in een Antwerps hotel. “Het is tijd voor nationale verzoening.” Dat heeft reportagemaker Paul Jambers zondag kunnen registreren toen hij een hele dag in het spoor van De Wever mocht lopen. Er klonk ook een opvallende pluim voor zijn uitdager: “Peeters is een harde kerel, die blijft gaan.”