En daar is ontslag nummer 17 op Anderlecht: Coucke stuurt ook secretaresse van Van Holsbeeck weg

Marc Coucke blijft komaf maken met het oude regime bij Anderlecht. Zo werd ook directiesecretaresse Katharine Viaene ontslagen. Viaene werkte 21 jaar voor paars-wit en was tot voor kort de secretaresse van de reeds ontslagen sportief directeur Herman Van Holsbeeck. Wat aan de basis van haar ontslag ligt, is niet duidelijk en zelf weigert ze elke commentaar. Weldra start wel het proces tussen Coucke en Van Holsbeeck over diens ontslagvergoeding. Het ziet er dus naar uit dat de nieuwe voorzitter zoveel als mogelijk met een propere lei wil beginnen bij Anderlecht.