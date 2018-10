Zlatan steunt Mourinho: “De kritiek is persoonlijk”

José Mourinho gaat morgen met Manchester United op bezoek bij zijn ex-club Chelsea. Een beladen match voor de Portugese manager, die al een hele tijd onder vuur ligt. Maar vlak voor de topper krijgt hij steun van een topper.

Zlatan Ibrahimovic meer bepaald, met wie hij samenwerkte bij Inter en United. “Iedereen heeft kritiek op Mourinho, maar niet vanwege de resultaten”, zegt de Zweedse spits tegenover Sky Sports. “Iedereen heeft kritiek op hem vanwege zijn uitgesproken karakter. De kritiek is persoonlijk. Ik herken me daarin. We hebben een bepaalde visie, we hebben zelfvertrouwen, we geloven in wat we doen en we zeggen dat ook. Als het dan minder gaat, worden we natuurlijk bekritiseerd. Terwijl we eigenlijk ­gewoon onszelf zijn.”

