Leerkrachten ongerust over beslissing katholiek onderwijs: scholen mogen in eerste jaar één uur Frans schrappen

Katholieke scholen kunnen vanaf volgend schooljaar één uur Engels geven in het eerste middelbaar, ten koste van een uurtje Frans. “Dit is géén beslissing tegen het Frans”, verzekert topman Lieven Boeve. Toch is de vereniging van Franse leerkrachten bezorgd. “Het is nu al zo moeilijk jongeren in contact te brengen met de taal”, zegt voorzitster Iris Haentjens.

De kennis van het Frans bij ­onze kinderen boert achteruit. Een peiling van de Vlaamse overheid legde dit voorjaar nog bloot dat amper de helft van ­onze twaalfjarigen de eind­termen haalt voor lezen. Ook wanneer ze Frans proberen te spreken, loopt het mis.

En toch krijgen katholieke scholen vanaf september 2019 de keuze om een uurtje Frans in het eerste middelbaar op te ­offeren ten voordele van Engels. Dat staat in de nieuwe lessen­tabel van de katholieke onderwijskoepel voor volgend schooljaar. Die komt er samen met de nieuwe eindtermen en de ­hervorming van het middelbaar.

Iris Haentjens van de Vereniging Leraren Frans: “Onze maatschappij is al doorspekt met Engels. Dat is voor Frans absoluut niet zo.”

Nu krijgen de eerstejaars in katholieke scholen vier uur Frans, maar dat kan voortaan dus ook drie uur Frans en één uur Engels zijn. “We verplichten hen tot niets”, zegt topman Lieven Boeve. “Onze scholen vroegen daar trouwens zelf naar. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Brussel, komen kinderen veel minder in contact met Engels en kan het nuttig zijn al een leerlijn te beginnen vanaf het eerste middelbaar.”

De lessentabel gaat over de 27 uur die alle leerlingen in het eerste middelbaar krijgen. Scholen hebben daarnaast nog 5 uur die ze vrij kunnen invullen. “Daarom is dit ook geen keuze tegen Frans”, zegt Boeve. “Scholen die denken dat hun leerlingen niet alle doelstellingen halen binnen drie uur ­kunnen een extra uurtje Frans programmeren in dat vrije ­gedeelte.”

Vier uur echt nodig

Ondanks die sussende woorden maakt ProFFF, de vereniging van leerkrachten Frans, zich ernstige zorgen.“Onze maatschappij is al doorspekt met Engels”, zegt voorzitster Iris Haentjens. “Dat is voor Frans absoluut niet zo. We moeten daarom elk moment aangrijpen om leerlingen in contact te laten komen met de Franse taal.”

De leerkrachten roepen ­scholen daarom op niet te snoeien in het aantal uur Frans. “We hebben die vier uur nodig om een goed niveau van Frans bij te brengen”, zegt Haentjens. “We zijn niet ­tegen andere talen – meertaligheid is zelfs een troef – maar het ene mag niet ten koste gaan van het andere.”

Omdat de interesse voor talen bij jongeren in het algemeen ­afneemt, riep een groep academici onlangs nog op tot een masterplan voor talenonderwijs. “Laten we niet vergeten dat een meertalige bevolking ook een duidelijke economische impact heeft”, klonk het.