CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Genk, spits van Kortrijk krijgt rust “om hoofd vrij te maken”

Goed nieuws voor KRC Genk: Leandro Trossard zou wel eens véél sneller dan verwacht weer kunnen spelen. Teddy Chevalier traint al de hele week niet meer mee bij KV Kortrijk, hij krijgt tijd om “zijn hoofd vrij te maken”. Bij Club Brugge is er vanavond opnieuw geen plaats voor Dion Cools. Uw clubnieuws van de dag.

GENK. Trossard sneller dan verwacht terug

Moet Philippe Clement morgen in de thuismatch tegen Eupen Sander Berge missen met een lichte knieblessure, dan kan de coach van KRC Genk mogelijk alweer verrassend snel een beroep doen op Leandro Trossard.

De Rode Duivel viel twee weken geleden nog uit met een schouderblessure in het Europees duel in Sarpsborg. Toen werd een afwezigheid van verschillende wedstrijden voorspeld, maar Trossard geneest bijzonder vlug van zijn spierscheur en hervatte deze week al de training. Daarbij mocht hij gisteren voor het eerst duels aangaan. Lukt dat ook zonder al te veel hinder vandaag tijdens de laatste training, dan staat niets een selectie voor de match van zaterdagavond tegen Eupen in de weg. In dat geval zou Trossard, die in Noorwegen nog met de draagberrie moest worden afgevoerd, dus maar één wedstrijd (in Gent) vanuit de tribune hebben moeten volgen.

Limburgse voetbalfans kunnen vanavond (19.30 uur) afzakken naar het Genkse B-veld voor de derby KRC Genk-STVV voor beloften. Een wedstrijd met inzet: de thuisploeg, die 18 op 21 behaalde, neemt bij winst de leiding over van Antwerp. STVV staat momenteel op een knappe, gedeelde vierde plaats. De top 8 na vijftien speeldagen speelt na de winterstop Play-off 1.(mg)

KV KORTRIJK. Chevalier krijgt rust “om zijn hoofd eens vrij te maken”

Teddy Chevalier traint al de hele week niet meer mee bij KV Kortrijk. “Het is een beslissing die we samen hebben genomen”, aldus coach De Boeck. “Teddy voelt zich al een tijdje niet goed in zijn vel en kan nu eens zijn hoofd vrijmaken.” De chouchou van de fans – vorig jaar bijna topschutter – is dit seizoen niet zeker van zijn plaats, maar De Boeck gelooft niet dat hij daarom lastig rondloopt. “Ieder mens heeft toch al eens een periode waarin hij zich minder goed voelt? Ik belde hem vanochtend nog: het gaat al beter.”

KV Kortrijk gaat voor het eerst in zijn geschiedenis met de namen van de spelers op het truitje spelen. De spelersgroep hoopte al langer op hun naam op het truitje, maar vroeger was dat niet mogelijk doordat de ruimte gebruikt werd voor sponsors.

Ezekiel is minstens twee weken out met een verrekking. Chevalier ontbrak deze week ook. Hij vroeg zelf om een week vrijaf om zijn gedachten te ordenen omdat hij zich niet goed in zijn vel voelt.(fbu, gco)

Beroep Wesley, Carcela en co. vandaag al behandeld

Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) verschijnen vandaag al voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Aanvankelijk was de zitting gepland voor vrijdag 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen, besliste de commissie om de zitting met een week te vervroegen. Het vonnis volgt wellicht in de loop van de namiddag. Daardoor kan het viertal komend weekend al geschorst worden.

De inbreuken van de vier spelers dateren al van begin augustus, maar door een juridische strijd omtrent de nieuwe indicatieve tabel liet een uitspraak lang op zich wachten.(blg)

CLUB BRUGGE. Opnieuw geen plaats voor Cools



Bij Club is iedereen – op Baiye na – fit, dus moest Leko weer enkele afvallers aanduiden voor de partij tegen Waasland-Beveren. Cools, die dinsdag nog negentig minuten speelde met de nationale beloften en zich kwalificeerde voor het EK, wordt weer gepasseerd. Ook Amrabat, Peres en Diatta halen de selectie niet. Scheidsrechter vanavond is Alexandre Boucaut. Laurent Conotte en Patrick Plumes zijn de lijnrechters van dienst.(jve)

WAASLAND-BEVREN. Vijf spelers in de lappenmand



Yannick Ferrera kan vanavond tegen Club Brugge geen beroep doen op zijn voltallige kern. Rafidine Abdullah (knie, foto) blesseerde zich tijdens interlandverplichtingen met de Comoren. Ook Aleksandar Boljevic trainde deze week niet mee door ziekte. Voorts zijn Francesco Forte, Tuur Dierckx en Din Sula niet beschikbaar door blessures.(whb)

CERCLE BRUGGE. Cardona voor het eerst in selectie



Irvin Cardona is fit voor de match van zondag op Anderlecht. Taravel (hiel) en Lambot (spierblessure) zijn onzeker. Delacourt (kuit) is de derde centrale verdediger die niet honderd procent fit is. Nguinda en Alioui blijven onbeschikbaar. Na de zaterdagtraining trekt de groep op afzondering naar Brussel. De beloften schakelden in de Beker van België KV Oostende uit. Cercle won met 1-0 na een goal van Adrien Bongiovanni.(kv)



ANTWERP. Yatabaré nog niet tegen Lokeren



Lokeren komt te vroeg voor Yatabaré (kuit). In Eupen werd hij nog vervangen door Nazaryna, maar gisteren op training stond Lamkel Zé tijdens de wedstrijdvorm op de positie van Yatabaré terwijl Nazaryna en Govea in de B-ploeg werden ingedeeld. Mogelijk krijgen we dus het basisdebuut van de 22-jarige Kameroener. Nog in de basis op training: Baby op de linkerflank en Owusu diep in de spits. Mbokani en Bolingi stonden in het B-elftal.(gegy)



LOKEREN. Mpati hervat groepstraining, Benchaib out



Goed nieuws vanuit de Lokerse ziekenboeg. Rechtsachter Tracy Mpati heeft deze week de groepstrainingen hervat. Een selectie voor dit weekend komt wel nog te vroeg. Ook Amine Benchaib komt dit weekend zeker niet in actie. De 20-jarige aanvallende middenvelder sukkelt met de enkel. Gilles Van Moerzeke (knie) hervat begin volgende week de groepstrainingen.(whb)



KV OOSTENDE. Internationals trainen apart

Gisteren waren alle spelers weer op de club na een interlandbreak. Vanlerberghe, Faes, Ondoa en Zivkovic trainden nog apart omdat ze pas woensdag terug waren. Vandaag sluit het viertal opnieuw aan bij de groep. Tomasevic en Sakala hadden daarvoor al aangepikt. Marquet had was last aan de dij en bleef binnen. Het is nog niet duidelijk of hij fit geraakt. Ndenbe (knie) en Jonckheere (hiel) revalideren verder. D’Haese sukkelt met de teen.(jve)



STVV. Bezus traint weer mee



Roman Bezus maakte de training vol, maar de kans dat hij de aftrap in Kortrijk haalt is klein. De internationals Botaka en Nazon trainden niet mee. Botaka kwam gisterenochtend aan, Nazon keert vandaag terug. Koike blijft in de lappenmand.(gus)



ZULTE WAREGEM. Bestuur betaalt busvervoer naar Charleroi



Zulte Waregem wil komaf maken met de slechte reeks dat het neerzette voor de interlandbreak. Op zondag 21 oktober gaat het op bezoek in Charleroi. Het bestuur van Essevee staat in voor het vervoer naar het Stade du Pays. Daarnaast is het nuttig om je ticket na afloop bij te houden. Op vertoon van je kaartje kan je in de Essevee Shop een gratis duoticket krijgen voor de thuiswedstrijd tegen Moeskroen op zaterdag 27 oktober.(jcs)