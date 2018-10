Trager dan een postduif: zonder priozegel zijn uw brieven voortaan nog langer onderweg

Wie wil dat zijn brieven de dag nadien al op hun bestemming raken, zal daarvoor meer moeten betalen. Een gewone brief zal er vanaf 2019 maximaal drie dagen over doen om aan te komen. Dat staat in het nieuwe beheerscontract van Bpost waarvoor de ministerraad vandaag het licht op groen zet.

Nee, het gaat niet zo super met Bpost. Nu er minder en minder brieven worden verstuurd, staat ook de winst van het semi-overheidsbedrijf onder druk. Hogere prijzen kunnen dat voor een deel compenseren. CEO Koen Van Gerven speelt daarom al een tijdje met het idee om meer geld te vragen aan wie de volgende dag zijn post al afgeleverd wil zien. Zo’n prior-postzegel – zoals die vroeger ook al bestond – zal een stuk duurder worden dan de gewone. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk.

Maar in het nieuwe beheerscontract voorziet de regering dus ook een “non-prior-dienst”. Die houdt in dat de gewone postbedeling, die dan ook goedkoper zal zijn dan de prior-dienst, er langer over zal doen. Een brief die maandag op de post gaat, kan dan ten laatste donderdag aankomen. Dag+3, zoals dat in het jargon heet.

Minister van Post Alexander De Croo (Open VLD) wijst erop dat de telecomwaakhond BIPT begin dit jaar een enquête organiseerde waaruit bleek dat mensen er wel mee kunnen leven dat de post niet elke dag in de bus valt. Dat betekent niet dat de postbode minder gaat langskomen: het beheerscontract bepaalt uitdrukkelijk dat de post in heel België vijf keer per week moet worden bedeeld.

300 vacatures

Hoe de nieuwe tarieven er straks zullen uitzien, is nog niet duidelijk. Maar volgens Bpost zou het voor een gemiddeld gezin niet of nauwelijks duurder worden. Het post­bedrijf wijst er ook op dat het qua tarieven in vergelijking met andere EU-landen onder het gemiddelde zit.

De vakbonden zeggen niet meteen neen tegen het nieuwe systeem, maar kijken er wel met gemengde gevoelens naar. “We vragen ons wel af of het haalbaar zal zijn. Er is gewoon te weinig personeel om alles te bolwerken. Er zijn nu in België 10.000 rondes en elke dag worden tientallen rondes gewoon niet uitgevoerd,” zegt Jean-Pierre Nyns van het ­socialistische ACOD. Hij wijst er nog op dat er alleen al in Vlaanderen 300 vacatures openstaan voor postbodes en dat het personeel voor dit jaar nog 50.000 verlofdagen heeft openstaan. En de vrees ­bestaat dat Van Gerven het wegens de financiële situatie met nóg minder personeel zal willen doen. Wordt zeker vervolgd.