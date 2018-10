Orde der artsen moeit zich na problemen bij Brusselse politie: “Een vals ziektebriefje is valsheid in geschrifte”

Werknemers die niet ziek zijn tóch een ziektebriefje schrijven, daar denk je als arts beter twee keer over na. Ook al beweert de “patiënt” zelf last te hebben van griep. Dat zeggen zowel de Orde der Artsen als artsensyndicaat BVAS na de problemen bij de Brusselse politie. “Een vals ziektebriefje komt neer op valsheid in geschrifte.”

Ze vielen als vliegen, de agenten in en rond Brussel. Eén na één meldden ze zich de voorbije dagen ziek “met griepsymptomen”. In alle Brusselse zones bleven gisteren volgens politievakbond NSPV zo’n 1.500 agenten thuis op een totaal van 7.000. Gevolg: gesloten commissariaten en minder patrouilles op straat. Her en der kwamen ’s nachts zelfs de dringende opdrachten in het gedrang, zo blijkt uit een mail van de korpsleiding van de zone Marlow. “Het zal uw kind maar zijn dat op dat ­moment nood had aan dringende politiehulp”, staat er. Vrijwilligers kregen twee dagen dienstvrijstelling of verlof in ruil voor het vervangen van een ­“zieke” collega.

De vakbonden spreken van een spontane actie door personeel dat opgebrand en gefrustreerd is door de werkdruk, het personeelstekort en ­onvrede over hervormingen van hun statuut.

Sanctie voor 119 artsen

De agenten die zich ziek melden, moeten bij hun dokter langs voor een ziektebriefje. Artsensyndicaat BVAS riep de dokters in het Brusselse gisteren op géén valse briefjes te schrijven. “Als arts mag je best sympathiseren met de moeilijke arbeidsomstandigheden van patiënten”, zegt voorzitter Marc Moens. “Maar dat betekent niet dat het oké is dan maar een attest te schrijven zonder medische grond.” Dokters kunnen vaak niet anders dan hun patiënten op hun woord geloven. “Maar bij twijfel kan een dokter een dixit-attest afleveren. Daarop staat enkel dat de patiënt verklaart dat hij te ziek is om te werken. Een duidelijk signaal voor de werkgever.”

Ook de Orde der Artsen waarschuwt. “Een ziektebriefje zonder grond is in principe valsheid in geschrifte, en daar staat vijf tot tien jaar cel op”, zegt voorzitter Benoît Dejemeppe, raadsheer bij het Hof van Cassatie. In de praktijk loopt het hoogstwaarschijnlijk niet zo’n vaart, “maar ook de Orde kan een dokter straffen die een vals ziektebriefje scheef.” De voorbije vijf jaar kregen 119 artsen een sanctie, ofwel een waarschuwing of een tijdelijke schorsing.

Sommige agenten zouden intussen bij een controlearts geroepen zijn. Al klinkt het bij de zone Brussel Hoofdstad dat achter de “zieke” werknemers aangaan “niet de prioriteit is”. “Mogelijk gaat het om mensen die zich ziek hebben gemeld vóór dinsdag”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) benadrukt dat het aansturen van controleartsen zijn bevoegdheid niet is. “Al lijkt het mij wel aangewezen als je als korpschef vermoedt dat er iets aan de hand is”, zei hij gisteren aan VTM Nieuws.