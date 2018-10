Welke liedjes wilt u Europa leren kennen? Belgen kunnen stemmen voor zes klassiekers in eerste EU songbook

Alle Belgen kunnen vanaf vandaag stemmen op de zes Belgische liedjes die volgens hen een plaatsje moeten krijgen in het EU songbook, het eerste liedboek van de Europese Unie. Zeventien landen gingen België voor en stuurden alles samen al 102 liedjes door. Dat meldt de organisatie achter het initiatief.

In totaal zijn 54 Franstalige en Nederlandstalige liedjes genomineerd, verdeeld over zes categorieën: liefdesliedjes, de natuur en de seizoenen, vrijheid en vrede, volksliedjes en traditionals, geloof en tot slot kinderliedjes.

Bij de Franstalige nummers vinden we onder meer ‘Ne Me Quitte Pas’ van Brel en ‘Dominique’ van Soeur Sourire terug. Vlaanderen is vertegenwoordigd met klassiekers als ‘Vlaanderen Mijn Land’, ‘Daar Zat Een Sneeuwwit Vogeltje’, de ‘Fanfare van Honger en Dorst’, ‘Vrolijke Vrienden’, ‘Al Die Willen te Kap’ren Varen’, ‘Madammen met een Bontjas’, ‘Ik Hou van U’, ‘Gelukkig Zijn’, ‘Een Vrolijk Lentelied’ en zelfs de K3-hit ‘Alle Kleuren’. Stemmen kan tot 18 november op de webpagina www.eu-songbook.org.

Beatles en Guus Meeuwis

De meeste nummers die door de andere landen al werden ingestuurd, zijn inmiddels op de website terug te vinden. Het overgrote deel daarvan zegt de modale Belg waarschijnlijk niets, maar er zitten ook enkele internationaal erkende klassiekers tussen. Zo lieten de Britten met ‘All You Need Is Love’, ‘Here Comes The Sun’ maar ook ‘Imagine’ van John Lennon drie Beatles-songs opnemen en klinkt ook de kampvuurmeezinger ‘Should Old Acquaintance Be Forgot’ iedereen waarschijnlijk welbekend in de oren. Onze noorderburen vonden dat ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, de kerstklassieker ‘Midden in de Winternacht’ en het gezongen kinderversje ‘Dikkertje Dap’ zeker niet mochten ontbreken. Ierland weerhield tot slot onder andere het drinklied ‘Whiskey in the Jar’.

De eerste editie van het EU Songbook wordt verwacht voor december 2019 en zal uiteindelijk 162 nummers bevatten. Die zullen allemaal zowel in de originele als in de vertaalde Engelse variant worden weergegeven. Het liedboek is een initiatief van de European Union Songbook organisatie, een non-profit organisatie die niet aan de Europese instellingen in Brussel verbonden is.