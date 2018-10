Kosovo zet eerste stap naar eigen leger

De KFOR, de internationale troepenmacht onder leiding van de NAVO, staat momenteel in voor de veiligheid van het land. Foto: AFP

Kosovo, dat tien jaar geleden onafhankelijk werd, heeft donderdag een eerste stap gezet naar de oprichting van een eigen leger. De Servische minderheid in Kosovo, en Servië zelf, zijn gekant tegen de oprichting ervan.

Sinds het einde van de oorlog van 1998-1999 tussen Servië en de lokale Albanese guerrilla staat KFOR, de internationale troepenmacht onder leiding van de NAVO, in voor de veiligheid van het land. Meer dan 4.000 soldaten van KFOR zijn momenteel in Kosovo, een land dat door 110 andere landen is erkend, maar niet door Servië. Servië beschouwt het nog steeds als een eigen provincie.

Grondwetswijziging omzeild

Het parlement in Pristina keurde donderdag drie wetsontwerpen goed. Zij bepalen dat de huidige troepenmacht die getraind is voor rampenbestrijding omgevormd wordt tot een regulier leger. Doel ervan is een grondwetswijziging te omzeilen om een eigen leger op te richten. Daarvoor zou een tweederdemeerderheid nodig zijn. De parlementsleden van de Servische minderheid hadden zo het project kunnen dwarsbomen, wat ze al herhaaldelijk hebben gedaan.

De Servische minister van Defensie Aleksandar Vulin ziet een leger in Kosovo als “een bedreiging voor de vrede”. De NAVO liet eerder al weten dat ze verkiest dat het leger tot stand zou komen via een grondwetswijziging. De Servische parlementsleden verlieten bij de stemming donderdag het parlement. De definitieve goedkeuring van de wetsontwerpen wordt komende maand verwacht.