Partner kleindochter opgepakt voor gewelddadige dood 80-jarige

Halle - Er is een doorbraak in het onderzoek naar de dood van de 80-jarige Louise Remy uit Halle. Het gerecht heeft de 36-jarige partner van een van haar kleindochters aangehouden voor doodslag.

Het slachtoffer werd op 1 augustus teruggevonden in haar appartement. Ze lag tussen een zetel en de salon­tafel. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw een gewelddadige dood stierf. Maar de zoektocht naar een dader liep vast. Geen enkele huurder van het gebouw, noch andere buurtbewoners hadden iets verdachts gehoord of gezien. Uit het ­appartement van het slachtoffer was niets verdwenen.

De vondst van briefwisseling, die ­bestemd was voor het slacht­offer, in een openbare vuilnisbak leidde tot de doorbraak. Blijkbaar kwam het tussen Louise Remy en G.V. op de dag van het drama tot een hoogoplopende ­ruzie over onder meer een geldkwestie. Daarbij zou het slachtoffer een fatale klap gekregen hebben, waarna haar belager het pand verliet en de post van het slachtoffer om een onduidelijke reden verderop wegwierp.

De man verschijnt vandaag voor de raadkamer.