Van “iedereen kan een fout maken” tot “dat de Pro League zelf ingrijpt”: zo reageren de fans op het voetbalschandaal en de oproep van Marc Coucke

Het wordt een spannend weekend voor de scheidsrechters uit de Jupiler Pro League nadat hun collega’s Delferière en Vertenten als verdachten werden genoemd in Operatie Propere Handen. Marc Coucke riep woensdag op om de refs te steunen. Hoe zullen de fans zich gedragen? Wij deden een rondvraag.

Cercle Brugge

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

Ja, ook al spelen we op verplaatsing, het is de bedoeling dat we ze op de bus toespreken en te vragen om rustig en waardig te reageren. Niet alle refs zijn betrokken en we willen niet dat heel het korps mee het gelag moeten betalen.

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Nee, dat is niet te bedoeling, we hebben niks gehoord in die richting en het is ook niet de bedoeling om ze dat te vragen, liever geen spandoeken.

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

Niet officieel, maar het leeft wel bij de fans en zeker bij Cercle zijn we nog niet vergeten wat er in 2015 gebeurd is (nvdr: Cercle-KVM eindigde toen 2-3, Bart Vertenten was ref en KV Mechelen scoorde uit buitenspel. Cercle degradeerde). Dat er bij de minste twijfel zal geroepen worden is onvermijdelijk, vrees ik.

Waasland-Beveren

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Ik sta volledig achter de uitspraken van Marc Coucke. Op basis van zijn woorden ga ik een mail sturen naar al onze supportersclubs met de boodschap dat onze supporters zich focussen op de prestaties van de eigen ploeg. Met andere woorden, met de vraag of ze zich niet tegen de scheidsrechter zullen keren. Er is de voorbije dagen al veel heisa geweest. We moeten het onderzoek afwachten. Er is nog niemand veroordeeld, dus ook geen scheidsrechter. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.”

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Neen, ik heb me deze morgen nog geïnformeerd bij de sfeergroepen en er zullen geen acties ondernomen worden. Uiteindelijk lees of hoor ik bijzonder weinig kritiek van onze supporters op de scheidsrechters.”

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Nee, daar heb ik nog niets over gehoord. Al ligt de aanduiding van scheidsrechter Alexandre Boucaut wel gevoelig bij de supporters in Beveren. In het verleden heeft hij onze club al eens onrecht aangedaan en werd hij toen gewroken. (n.a.v. de match tegen Standard in februari 2017, nvdr.) Dat net hij nu de wedstrijd tegen Club Brugge in goede banen moet leiden, leeft wel bij de supporters.”

Foto: BERT GOYVAERTS/ GMAX Agency

Antwerp

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

Ja, wij hebben zelfs vanuit de FASC een mail gestuurd naar alle supportersclubs van Antwerp met de vraag om de scheidsrechters te respecteren. Ze doen allemaal gewoon hun werk en kunnen een fout maken. Daar moet iedereen zich van bewust zijn.

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Geen spandoeken of spreekkoren. De mail is het enige initiatief. De NSF (Nationale Supportes Federatie) heeft ook een mail gestuurd om het eindelijk eens deftig uit te spitten.

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

Nee, tot hier toe nog niets van gehoord, nog geen negatieve zaken opgemerkt. Al zijn er altijd enkele individuen die het anders kunnen aanpakken, natuurlijk.

Moeskroen

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

Er zal gevraagd worden om te applaudisseren voor het arbiterkorps net voor de wedstrijd. Dat zal via sociale media gebeuren.

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Er wordt geen initiatief genomen door middel van spandoeken. Er zullen gewoon spandoeken zijn om de spelers aan te moedigen.

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

Er zijn nog geen signalen opgevangen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen.

Foto: Photo News

Standard

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Er is geen intentie om iets te doen. Scheidsrechters moeten altijd goed fluiten. Dat is hun taak. De onze is supporteren.”

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“We hebben geen weet van spandoeken maar een of ander individueel initiatief kan je toch niet tegenhouden.”

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Refs moeten correct fluiten - dat is hun taak - en de onze is om de ploeg aan te moedigen. Dus als alles correct is, is er geen reden voor mij. Maar het zijn niet de supporters die de problemen veroorzaken, wel sommige scheidsrechters, clubs en makelaars. Wanneer een supporter iets mispeutert, wordt hij ook zwaar gestraft met stadionverboden en boetes, dus.....”

Kortrijk

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Natuurlijk niet. wij zijn geen opvoeder. Dat is alleen maar zout in de wonde strooien als je er te veel aandacht aan geeft. Ik heb mijn twijfels over hoe die smeekbede zal uitpakken. Onze leden zouden het niet appreciëren als we hen zouden zeggen hoe ze zich moeten gedragen. Als de scheidsrechters een goede match fluiten en een opvallende juiste beslissing nemen, zullen ze wel applaus krijgen. Maar echt gaan supporteren, dat is nu net een brug te ver. Als de ref zich professioneel gedraagt, kan dat schandaal hem niet aangewreven worden. Zolang er geen uitspraak volgt is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar goed na zo’n schandaal, waarbij de beste twee scheidsrechters van het land betrokken zijn, zullen er op enkele Belgische velden wel insinuaties gemaakt worden. Al herhaal ik: andere refs moeten niet de dupe zijn van het schandaal.”

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Neen, zeker niet. Als VZW moeten we voor dergelijke acties altijd intern overleggen. Twee dagen voor de match is veel te laat om zo’n initiatief op te starten. Ik begrijp de vraag van Marc Coucke, maar we hebben geen opvoedende rol hé. De mensen zijn vrij en kiezen zelf of ze willen applaudisseren of niet. Als het gaat over bepaalde houdingen, uitlatingen die erover gaan i.v.m. racisme of zo, dan gaan we wel ingrijpen. En daar werken we serieus op. Maar nu bij de minste gebeurtenis zeggen hoe een fan zich moet gedragen, dat gaan we niet doen. Al kan ik me voorstellen dat het wel zal leven binnen andere supportersfederaties van eersteklasseclubs.”

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Dat niet. Al vrees ik ervoor dat de vraag van Coucke misschien wel een averechts effect kan hebben. Dat mensen net het omgekeerde gaan doen. Het schandaal is gebeurd. Hoe meer aandacht er nu op de refs gelegd wordt, hoe meer kans dat ze dreigen uitgefloten te worden. In het voetbal ziet een fan alles vanuit een supportersbril. Neem nu dat het een paar keer warm wordt en dat een team een penalty tegen krijgt, terwijl het volgens de supporters al de derde dubieuze beslissing is, wel dan is de kans groot dat sommigen de recente gebeurtenissen zullen aangrijpen om er een spreekkoor van te maken. Of dat er insinuaties zullen volgen als de emoties wat opwaaien. Maar ik denk niet dat er een brede beweging is onder de Belgische fans die van plan is om de scheidsrechters onder vuur te nemen dit weekend. Dat houdt gewoonweg totaal geen steek.”

Lokeren

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Nee, misschien moeten we geen slapende honden wakker maken. Het belangrijkste is dat wij achter onze ploeg blijven staan. Het leeft alleszins niet onder de Lokeren-supporters om de scheidsrechters nu plots te viseren. Misschien zullen ze hen wel iets nauwlettender in de gaten houden, dat wel.”

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Voor zover ik weet is dat niet aan de orde. Lokeren speelt overigens ook op verplaatsing bij Antwerp, dus gaat het sowieso niet over al onze supporters. Of er volgende thuiswedstrijd tegen Oostende acties ondernomen worden, weet ik nog niet. Daarover zitten we volgende week samen. Maar mocht er een initiatief volgen, is dat sowieso positief. Het kan niet de bedoeling zijn om mensen af te breken. Dat is niet de essentie van een supporter.”

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Nee. Er zijn nog al mensen geweest die mij dat gevraagd hebben. Maar op Lokeren is het eigenlijk vrij rustig. Natuurlijk houdt het schandaal de mensen bezig. Het is jammer voor het Belgische voetbal. Maar laat de scheidsrechters hun job uitvoeren.”

Foto: JEFFREY GAENS

Anderlecht

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

Neen, dergelijke communicatie gaan we niet versturen en is ook nog niet verstuurd geweest.

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Er is op dit moment geen initiatief genomen om zoiets te doen. Ik denk ook niet dat dat zal gebeuren.

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

Neen. Ik denk dat iedereen er wel vanuit gaat dat de refs die nu overblijven in eer en geweten zullen fluiten. Ik ben zelf ook scheidsrechter in het provinciale voetbal dus ik steun de refs die dit weekend moeten fluiten.

Zulte Waregem

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

Nee

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Nee

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

Nee

Racing Genk

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Eerst en vooral moet Marc Coucke voor zijn eigen deur keren. Als voorzitter van de Pro League en voorzitter van Anderlecht gokt hij op twee paarden. Je kan toch niet zeggen dat paars-wit geruisloos uit deze affaire is gekomen? Het moet stoppen. De stal moet uitgekuist worden. Ten tweede ziet Coucke één ding over het hoofd: hoe voelen de fans zich? Wekelijks steken ze toch tientallen euro’s in hun favoriete voetbalclub en dan moet blijken dat een wedstrijd op voorhand bepaald is. We volgen dit circus uit liefde voor onze club, maar niet om bedrogen te worden.”

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Er zal niets georganiseerd worden, maar zoals iedereen intussen weet kondigt OSV nooit acties aan in de media. We hebben deze week alvast geen signalen ontvangen dat dat de trouwe fans thuis zullen blijven. De concurrentie in Brugge en Anderlecht is misschien gedestabiliseerd door deze hele heisa, dus is het aan KRC Genk om nu sportief een slag te slaan. Als leider kunnen ze onze steun gebruiken.”

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Totaal niet. Al weet je nooit hoe het publiek zal reageren bij enkele flagrante fouten van de scheidsrechter. Het staat buiten kijf dat de scheidsrechters zenuwachtig aan de aftrap zullen staan. Ze kunnen zich geen fouten permitteren.”

Sint-Truiden

1. Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

We gaan dat niet expliciet opvolgen. Ik denk dat we sowieso niet teveel aandacht moeten geven aan de scheidsrechters maar positief supporteren voor onze eigen ploeg.

2. Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

Er zijn geen eigen initiatieven.

3. Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

We hebben geen signalen ontvangen dat ze de refs extra onder vuur gaan nemen. De Pro League kan vooral zelf beginnen met hard op te treden als de trainers nog maar eens en plein public en op tv commentaar geven op scheidsrechter. Als de supporters iets roepen, daar wordt nergens vermeld. Maar als de trainers commentaar geven wordt het -tig keer opnieuw heruitgezonden.

Foto: BELGA

AA Gent

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

“Nee, we hebben net zoals alle voetbalfans de oproep van dhr Coucke gehoord en we achten het niet noodzakelijk om nog bijkomend te communiceren. We staan evenwel volledig achter de inhoud van die oproep en hopen dat ook bij onze fans het gezond verstand zal zegevieren.”

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Toch niet. We zijn als fans van AA Gent ook niet rechtstreeks betrokken bij de verdachte wedstrijden of transacties. Ook vanuit het overkoepelend orgaan van alle Belgische Supportersclubs hoorde ik nog van geen initiatieven of acties. We zijn uiteraard als voetbalfan bijzonder verontrust door hetgeen we vernamen in de pers. De sport is echt geraakt in haar hart en heel veel fans - en ik reken mezelf tot hen - zijn niet zozeer verrast door die zaken maar we zijn toch wel verbaasd dat zelfs bepaalde scheidsrechters zich hebben laten verleiden. Zij moeten vanuit hun functie immers een toonbeeld van integriteit vormen. Maar ik wil toch graag mijn vertrouwen uitspreken in het Belgische scheidsrechterskorps: we mogen nu niet plots al onze refs gaan verdenken. Anders ondermijnen we het Belgische voetbal.”

3) Hebben jullie al veel signalen gekregen dat de refs extra onder vuur zullen worden genomen?

“Eigenlijk niet nee. Ik verwacht dan ook niet meteen dat zij grootschalige acties zullen voeren in Oostende. Maar ik vrees wel dat foute of gecontesteerde beslissingen nu net iets sneller een inspiratiebron zullen zijn voor cynische of sarcastische spreekkoren.”

Charleroi

1) Gaan jullie de leden expliciet vragen de oproep van Coucke op te volgen?

De supporters van Charleroi zijn niet van plan de scheidsrechter komend weekend - Bram Van Driessche - in hun partij tegen Zulte-Waregem te steunen. Sinds april, na een omstreden penalty die Anderlecht kreeg in Play-off 1 in Charleroi, zetten de supporters druk op de scheidsrechter bij élke beslissing, en ze zijn niet van plan om daar nu mee op te houden.

2) Gaan jullie zelf een initiatief nemen om het positief te houden (spandoek, spreekkoren, enz…)?

“Wij gaan onze richtlijnen voor de fans niet aanpassen”, aldus Amaury Otoul, woordvoerder van Amicale des Supporters, het overkoepelend orgaan van alle fanclubs van Charleroi. “Wij proberen druk uit te oefenen op de scheidsrechter, omdat we al te vaak het slachtoffer zijn van arbitrale dwalingen - of die bewust of onbewust gebeuren, laat ik in het midden. Maar wij zijn niet van plan om hiermee te stoppen alvorens onze club wordt gerespecteerd. Daar verandert de oproep van Marc Coucke niets aan.”

Bij Club Brugge en KV Oostende waren de verantwoordelijken van de supportersfederatie (nog) niet bereikbaar.