Studenten starten ‘Deliveroo voor drank’: alcoholische versnapering op kot geleverd

Leuven - Zin in een gin-tonic of glas wijn, maar niets in huis? Via de Facebookpagina Booze Booze Leuven leveren vier studentenvan de Vlerick Business School sinds gisteravond drank aan huis. Een ‘Deliveroo’ voor alcohol, zeg maar. Voor studenten die geen zin hebben om naar de nachtwinkel te gaan.

Drank bestellen, adres doorgeven en klaar. Betalen kan voorlopig enkel cash. De oprichters nemen ook de wetgeving serieus. Klanten moeten bewijzen dat ze meerderjarig zijn. Booze Booze Leuven verkoopt drank tot 22% alcohol. Een vergunning voor sterke drank is er nog niet. “Voor dranken onder de 22% hoef je in Leuven geen vergunning te hebben”, klinkt het bij de jonge ondernemers. “Voor sterke drank is de vergunning aangevraagd, dus dat leveren we vandaag nog niet.”

De lokale politie is niet te spreken over het initiatief en onderzoekt of de studenten over de benodigde toelatingen beschikken.