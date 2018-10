Peuter achtergelaten voor deur van onbekenden, camerabewaking filmt alles

Het Amerikaanse Texas staat op zijn kop nadat er donderdag verschrikkelijke beelden zijn opgedoken. Op een video die werd verspreid door de lokale politie is te zien hoe een vrouw een peuter achterlaat voor de voordeur van onbekenden.

Met twee zakken in de hand en een peuter aan haar zijde, is op de beelden te zien hoe de vrouw aanbelt bij onbekenden. Ze klopt op de deur en belt meerdere keren, waarna ze wegloopt en het kind achterlaat. De man die niet veel later de deur opent, weet niet wat hij ziet en verwittigt meteen de hulpdiensten en politie.

Na onderzoek in het ziekenhuis bleek het kind gezond te zijn, waarop de politie de camerabeelden verspreidde. Een man, die naast het huis woont waar de peuter werd achtergelaten, herkende het kind meteen als zijn zoon.

Toen de hele zaak grondig onderzocht werd, werd het al snel duidelijk dat de vrouw niet de moeder is van de zoon. Het is een vriendin van de mama die het kind hoorde af te zetten bij de vader. Maar ze had zich duidelijk vergist van huis én gedroeg zich onverantwoordelijk door de peuter alleen achter te laten.

De vrouw kan worden veroordeeld voor het achterlaten van een kind. De moeder van de peuter wordt momenteel nog verhoord.