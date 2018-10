Huiszoeking op kabinet van minster Schauvliege: gerechtelijk onderzoek naar medewerker

Op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft gisteren rond de middag een huiszoeking plaatsgevonden.

Een onderzoeksrechter uit Turnhout doorzocht met een vijftal medewerkers van de federale gerechtelijke politie een uur lang het kantoor van een kabinetslid van de cel Leefmilieu.

De huiszoeking vond plaats in het kader van een onderzoek naar onregelmatigheden bij het transport van grondstoffen. Er loopt een onderzoek naar de medewerker, zegt Dominique Reyniers, woordvoerster van het Turnhoutse parket, die de huiszoeking bevestigt. De persoon wordt behandeld als verdachte en zal als dusdanig nog verhoord worden.

Het kabinet-Schauvliege was niet op de hoogte van het onderzoek en benadrukt dat de minister zelf op geen enkele manier betrokken is, ook niet als getuige of benadeelde. "De minister en het kabinet verlenen uiteraard hun volle medewerking aan het onderzoek", reageert haar woordvoerder Jan Pauwels. De persoon werd onmiddellijk op non-actief gezet.

De kabinetsmedewerker zou belangrijke dossiers rond leefmilieu behandelen. In zijn functie heeft hij toegang tot gevoelige informatie, zoals attesten of vergunningen. Maar details over de feiten waarvan hij verdacht wordt, zijn niet bekend.