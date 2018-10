Franse seriemoordenaar Fourniret na elf jaar geconfronteerd met zijn ex

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret wordt vandaag bij de onderzoeksrechter met zijn vroegere echtgenote Monique Olivier geconfronteerd, zo heeft haar advocaat bekendgemaakt.

Fourniret, “het Monster van de Ardennen”, zit een levenslange celstraf uit voor ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12).

Momenteel is Fourniret (76)de spil in een onderzoek van de Franse justitie naar de verdwijning van twee meisjes, Joanna Parrish en Marie-Angèle Domèce. Fourniret heeft in februari bekend de Britse Parrish (20) en Marie-Angèle(19) te hebben omgebracht. Voorheen ontkende hij dit, in februari en maart is hij reeds zes keer ondervraagd. Onlangs zijn er daaromtrent opgravingen in de Yonne gedaan. Maar die leverden niets op.

De confrontatie met Olivier draait rond de verdwijning van Domece in 1988, zo verluidt in de Franse pers. Het is de eerste confrontatie van het vroegere echtpaar in elf jaar, zegt meester Richard Delgenes. Ook Olivier kreeg in 2008 van het Hof van Assisen levenslang, wegens medeplichtigheid aan vijf moorden.