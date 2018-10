Stakerspost blokkeert distributiecentrum Mestdagh

De werknemers van supermarktbedrijf Mestdagh blokkeren vrijdagochtend sinds 6 uur de toegang tot het distributiecentrum van de groep in Gosselies (Charleroi). De bonden willen zo druk zetten op de directie in de aanloop naar een nieuwe ontmoeting vrijdagnamiddag. De Carrefour Market-winkels die groupe Mestdagh in eigen beheer uitbaat, zijn al enkele dagen gesloten door een staking.

In mei kondigde het bedrijf de intentie tot een herstructurering bekend. Daarbij zijn 450 banen bedreigd. Het sociaal overleg daarover zit muurvast. Onder meer over de gevraagde polyvalentie van de medewerkers, verplichte overplaatsingen of het aantal werkuren dat winkels toebedeeld krijgen, zit het overleg vast, aldus de bonden.