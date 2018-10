Spoedarts uit Brakel negen jaar na moord op zijn vrouw veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf

Brakel - Een 49-jarige spoedarts uit Brakel, die beschuldigd werd van de moord op zijn vrouw door vergiftiging in 2009, is vrijdagochtend door de correctionele rechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot 24 jaar cel. De man gaat in beroep tegen het vonnis.

Kristel Zimmermann stierf op 14 oktober 2009. De vrouw van Kris P. werd thuis onwel, en nadat haar echtgenoot de hulpdiensten belde, overleed ze na een coma in het ziekenhuis. Op het proces bleek dat de vrouw drie maanden eerder, op 14 juli, ook al in kritieke toestand moest worden opgenomen. Uit onderzoek bleek toen dat de vrouw een overdosis insuline had gekregen, vermoedelijk bij haar thuis toegediend.

De alarmbellen gingen af toen de onderzoekers na het overlijden in oktober ontdekten dat de vrouw een dosis morfine in haar lichaam had, terwijl geen enkele hulpverlener kon verklaren waar die vandaan kwam. Twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote werd Kris P. officieel in verdenking gesteld omdat het gerecht ervan uitgaat dat de man haar op die manier twee keer – en uiteindelijk met succes – probeerde te vergiftigen.

Kris P. barstte tijdens zijn proces in september meermaals in tranen uit Foto: if

In tranen uitgebarsten

De man schreeuwde tijdens zijn proces in september echter zijn onschuld uit, en barstte meermaals in tranen uit. “De werkelijke reden waarom Kristel is opgenomen in het ziekenhuis is nooit onderzocht. Ik heb niets met haar overlijden te maken. Het ergste is dat ik nog altijd niet weet waarom Kristel is gestorven. Ik kon enkel op zoek gaan tegenbewijzen omdat de politie haar onderzoek naar mij richtte.”

Maar volgens openbaar aanklager Francis Clarysse ging het wel degelijk om een opzettelijke vergiftiging, en was twintig jaar cel een gepaste straf omdat Kris P. alles “zeer bewust” gepland had. “De strategie van deze man is al jaren ontkenning en aansturen op medische fouten. Maar ik geloof niet in toeval. Hier is geen sprake van zelfmoord of medische fouten, maar wel degelijk van vergiftiging.”

Volgens de aanklager moest het motief ook niet ver gezocht worden: centen en overspel. Kris P. hield er een seksuele relatie met een andere vrouw op na, en gaf dat tijdens het proces ook toe. “Hij heeft zeer bewust gepland en gehandeld”, aldus de aanklager. Volgens de psycholoog vertoont deze man overwegend narcistische trekken en is hij autoriteitsgevoelig. Ik denk dat hij er pal op zat.” Twintig jaar celstraf was voor de aanklager dan ook de enige gepaste straf.

“Planmatig, doelgericht en met de intentie om te doden”

Rechter Jurgen Coppens ging mee in die redenering, sterker nog: hij veroordeelde Kris P. vandaag tot 24 jaar cel, meer dan het openbaar ministerie had geëist. Volgens de rechtbank handelde hij “met het oogmerk te doden. Hij heeft tot twee maal toe zijn echtgenote, de moeder van zijn drie kinderen, vergiftigd.” Volgens de rechter pleegde de man de feiten omdat hij een “echtscheiding en de impact op het omgangsrecht niet zag zitten”. De beklaagde had volgens de rechter ook een motief. “Hij ging bewust en minutieus te werk en hij misbruikte zijn kennis als arts.”

De verdediging gaat in beroep, zegt zijn advocaat Ann Van De Steen. “Op de zitting is gebleken dat er andere opties waren, die de dood van het slachtoffer kunnen verklaren. We hebben in die negen jaar zoveel gevraagd om dingen te onderzoeken die hem kunnen vrijpleiten, maar daar is nooit op ingegaan.” Volgens de verdediging was het werk van het college van medisch deskundigen niet betrouwbaar.

Geen dag in de cel

Opmerkelijk: ondanks de zware beschuldiging van moord bracht de Brakelse spoedarts nooit één dag in de gevangenis door. Integendeel, hij was tot op vandaag nog actief als urgentiearts in een Oost-Vlaams ziekenhuis. Of de man in afwachting van zijn beroep kan blijven werken is nog niet duidelijk.

De rechtbank sprak vandaag ook geen bevel tot onmiddellijke arrestatie uit, in afwachting van een uitspraak in beroep blijft hij dus op vrije voeten. De zaak zal in de loop van volgend jaar voor het Gentse hof van beroep komen.