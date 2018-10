Licentie voor makelaars: oud wetsvoorstel wordt opnieuw vanonder het stof gehaald

In de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ lijkt er dan toch iets te veranderen aan het ‘statuut’ van voetbalmakelaars. MR-politicus Denis Ducarme haalt een oud wetsvoorstel vanonder het stof, schrijft Het Laatste Nieuws.

Het wetsvoorstel werd al in 2011 op papier gezet maar stond sindsdien stof te vergaren. De gebeurtenissen van de voorbije week hebben ervoor gezorgd dat de materie weer brandend actueel is. En het wetsvoorstel maakt eindelijk opnieuw kans om in een wet te worden omgezet waardoor voetbalmakelaars een wet zullen moeten hebben. “De minister van Middenstand zal die afleveren én ook weer kunnen intrekken”, zegt minister Denis Ducarme (MR).

“Volgende week zal de MR mijn wetsvoorstel uit 2011 - dat ik in 2014 nog eens heb ingediend - bespreken in de commissie Economische Zaken”, gaat Ducarme verder. Deze keer is het alvast de bedoeling om het wel tot een stemming te laten komen en liefst zo snel mogelijk. “Want er moét iets gebeuren: het voetbal is de Far West, waar iedereen zijn zin doet. Met de licentie voor makelaars hebben we tenminste controle. Wie zich niet aan de regels houdt, verliest onmiddellijk zijn licentie.”