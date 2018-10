Kevin (30) ging wandelen op Corsica. Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen: “Er moet iets gebeurd zijn”

De 30-jarige Kevin Vanneste uit Kuurne vertrok op vakantie naar Corsica om er één van Europa’s meest uitdagende wandelroutes te trotseren. De jongeman kwam goed aan op het eiland, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. Zijn vrienden en familie maken zich grote zorgen, meldt Het Laatste Nieuws. “Hij zou mij en zijn mama nooit een maand in het ongewisse laten.”

Op 14 september vertrok Kevin in zijn eentje naar Corsica. Hij zou er de GR20, een wandelroute van 170 kilometer, afleggen. Maar of hem dat gelukt is, is niet duidelijk. De West-Vlaming stuurde naar zijn vriendin Soraya dat hij goed was aangekomen, maar vervolgens werd er niks meer van hem vernomen.

Het laatste berichtje kreeg Soraya op 16 september, de dag dat Kevin aan zijn dagenlange tocht zou beginnen. Ze maakte zich de eerste dagen geen zorgen, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. “Ik wist dat het gsm-bereik tussen de rotsachtige heuvels soms zou wegvallen. Toen het daarna stil bleef, dacht ik eerst dat hij zijn gsm was kwijtgespeeld of dat die kapotgegaan was.”

Geen gsm-signaal, geen bankverrichting

Maar ook Kevins ouders en vrienden kregen geen bericht. In de hoop Op 27 september gingen zij naar de luchthaven in de hoop dat Kevin, zoals gepland, zou terugkeren. Dat gebeurde niet. Ondertussen werd de politie gealarmeerd. De Cel Vermiste Personen probeerde route van Kevin te achterhalen, maar vond tot nu toe weinig sporen. “Sinds 16 september is er geen gsm-signaal meer en is er geen enkele bankverrichting meer gebeurd.”

De dienst houdt alle pistes open, maar Soraya sluit een wanhoopsdaad uit. “Kevin zou zichzelf nooit iets aandoen, ook al heeft hij het een tijdje moeilijk gehad”, zegt ze. “Hij zou zijn mama en mij nooit zo lang in het ongewisse laten. Hij had ook al met zijn vrienden afgesproken om op 9 oktober zijn dertigste verjaardag te vieren. Ik hoop dat hij opeens voor onze deur staat. Of dat er een telefoontje komt dat hij ergens met een gebroken been in een ziekenhuis ligt en al die tijd niemand kon bereiken.”