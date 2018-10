Samen met flitsmarathon voerde politie een geheim experiment uit op alle bestuurders

De flitsmarathon 17 en 18 oktober was een groot succes. De politie kon namelijk bijna 28.000 snelheidsovertredingen vaststellen. Toch is het niet alleen dat cijfer waar ze zo blij mee zijn bij de Federale Wegpolitie. Hun tevredenheid heeft wel alles te maken met een geheim experiment dat al een week vroeger van start ging.

Meer dan duizend bestuurders per uur, zo veel mensen vlogen er op de bon tijdens de flitsmarathon. In totaal werden er 27.877 snelheidsovertredingen vastgesteld. Tijdens de vorige editie, in april 2018, hielden 33.500 bestuurders zich niet aan de juiste snelheid.

Door de flitsmarathon ook telkens aan te kondigen hoopt de politie dat bestuurders zich meer bewust worden van hun rijgedrag en de snelheidslimieten beter gaan respecteren. Om dat te meten, ging dit jaar een week voor de flitsmarathon in alle stilte een grootschalig experiment van start. De onderzochte materie? Alle bestuurders.

Voor de eerste keer heeft Vias Institute snelheidsmeters opgehangen op plaatsen waar de politie controleerde tijdens de flitsmarathon. De snelheid werd niet alleen gemeten tijdens de flitsmarathon maar ook exact één week ervoor. Bedoeling was om na te gaan wat de impact van dit evenement was op het gedrag van de bestuurders.

De conclusies van dat experiment zijn hoopgevend. Op de dag van de flitsmarathon lag de gemiddelde snelheid 3 tot 7 procent lager dan exact één week eerder. Ook het aantal voertuigen dat een overtreding beging, lag merkbaar lager.

Niet alleen het aantal overtredingen en de gemiddelde snelheid daalden. Zelfs de ergste overtredingen waren iets minder ernstig op de dag van de flitsmarathon. “De hoogste gemeten snelheid in een zone 50 een week voor de flitsmarathon was 116 kilometer per uur. Tijdens de flitsmarathon was de hoogste gemeten snelheid op die plaats 83 kilometer per uur.”

“Dit experiment toont duidelijk aan dat de aankondiging van snelheidscontroles en het effectief handhaven een grote impact heeft op de gereden snelheden op onze wegen. Op alle gemeten locaties ligt de gemiddelde snelheid lager tijdens de flitsmarathon dan tijdens exact een week ervoor. De flitsmarathon draagt zo actief bij tot een betere verkeersveiligheid”, klinkt het nog bij de politie.