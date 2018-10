Politie in bossen rond Istanboel op zoek naar resten van vermiste journalist Khashoggi, verdachte sterft plots bij mysterieus ongeluk

De Turkse politie is vrijdag in een bos in de buurt van Istanbul op zoek naar de resten van journalist Jamal Khashoggi. Die zou in het consulaat van Saudi-Arabië gedood zijn. Intussen denkt ook Amerikaans president Trump dat. “Het lijkt er zeker op dat hij dood is”, zegt Trump.

Als het onderzoek aantoont dat Saudi-Arabië hierbij betrokken is, zal er “een heel sterke verklaring” komen van de Verenigde Staten, klinkt het vanuit de VS. “Het zal heel ernstig moeten zijn”, zei Trump, die wel zei het onderzoek te willen afwachten. Ook de EU eist een geloofwaardig onderzoek naar de verdwijning en mogelijke dood van de journalist.

Trump sprak zijn vertrouwen uit in de rapporten van de inlichtingendiensten, die de betrokkenheid van topfiguren uit Saudi-Arabië suggereren. In een interview met The New York Times benadrukte de president wel dat het nog “een beetje te vroeg” is om definitieve conclusies te trekken over de wie verantwoordelijk is. Eerder zei Trump nog dat hij niet gelooft dat het Saudische koningshuis betrokken is bij de verdwijning. Hij wilde onder andere de audio-opnames horen waaruit zou blijken dat Khashoggi werd gedood, “als ze al bestaan”.

Trump vergeleek deze week de beschuldigingen over een mogelijke moord op Khashoggi nog met de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Brett Kavanaugh. “Dit is weer zo’n geval van schuldig worden bevonden totdat het tegendeel wordt bewezen”, aldus Trump. Critici binnen en buiten de VS stellen dat Trump probeert de Saudische regering een hand boven het hoofd te houden.

Zoektocht in bossen

De Turkse politie is vrijdag in een bos in de kustplaats Yalova, niet ver van Istanboel, intussen aan het zoeken naar lichaamsresten van Khashoggi. Dat melden regeringsbronnen aan persagentschap Reuters. Eerder werd ook al de woning van de Saudische consul doorzocht. Ook het consulaat zelf werd al onderzocht.

Gemarteld en gedood

De Saudische journalist is vermist sinds 2 oktober. De journalist, die de afgelopen maanden regelmatig kritiek uitte op het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman, werd het laatste gezien toen hij het Saudische consulaat in Istanbul binnenstapte.

Volgens de Turken werd hij binnen in dat consulaat overmeesterd door een team van 15 mensen die vanuit Saudi-Arabië waren overgevlogen, waarna hij vervolgens gemarteld en vermoord werd. Khashoggi zou met zijn smartwatch opnames hebben gemaakt van zijn eigen martelingen en dood. Die opnames werden doorgestuurd naar zijn verloofde, die buiten wachtte.

Een van verdachten sterft in mysterieus ongeluk

Een van die 15 mannen van dat ‘moordcommando’ zou overigens dezelfde dag van de verdwijning zijn omgekomen bij een mysterieus verkeersongeluk. Meshal Saad M. Albostani was een luitenant bij de luchtmacht. In twee privéjets kwamen hij en zijn 14 handlangers op 2 oktober aan op een vliegveld in Istanbul, om vervolgens naar het consulaat te gaan.

Albostani zou zijn gestorven in een verkeersongeluk. Daarover zijn weinig details bekendgemaakt. Turkse media schrijven dat hij ’mogelijk het zwijgen is opgelegd.

