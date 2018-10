Tesla maakt goedkopere variant van zijn goedkoopste auto

Tesla maakt een goedkopere variant van zijn goedkoopste auto, de Model 3. De fabrikant van elektrische auto’s kondigde onverwachts de mogelijkheid aan om de wagen met een minder zware batterij te kopen. Tot nu toe was de auto alleen te koop met een batterij voor een groot bereik waarmee 310 mijl, ruim 495 kilometer, kan worden gereden.

Met de nieuwe batterij kan de auto 260 mijl, een kleine 420 kilometer, afleggen. Die uitvoering gaat minimaal 45.000 dollar kosten in de Verenigde Staten. Het topmodel met twee motoren, vierwielaandrijving en de grotere batterij is duurder geworden en kost nu minimaal 54.000 dollar.

De nieuwe batterij was nooit eerder door Tesla aangekondigd. Het bedrijf had wel een nog lichtere batterij aangekondigd waarmee de basisprijs van de auto op 35.000 dollar uit zou komen. Het is nog niet duidelijk wanneer die allergoedkoopste versie beschikbaar komt. Tesla is begonnen met het bouwen van de duurdere versies om zo de ontwikkelkosten sneller terug te verdienen.