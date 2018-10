Kmo’s ontdekken extralegale voordelen

Een kwart van de Belgische kmo’s plant volgend jaar een extralegaal voordeel of flexibele verloning voor alle of een deel van de medewerkers. Al zijn niet alle mogelijkheden bij de kmo’s even bekend. Vooral de fiets kan op interesse rekenen.

Kmo’s met minder dan tien werknemers blijken hun personeel gemiddeld drie soorten extralegale voordelen aan te bieden, met maaltijdcheques en ecocheques op kop. Bij kmo’s van 10 tot 49 werknemers zijn dat er al vier, maar bij organisaties met meer dan duizend werknemers worden dat er gemiddeld 5,3.

Toch beginnen ook kmo’s stilaan alternatieve vormen van verloning te ontdekken. Dat blijkt uit een rondvraag van SD Worx bij meer dan 627 kmo-zaakvoerders in bedrijven tot 100 werknemers. Ongeveer een kwart van deze kmo’s overweegt nieuwe extralegale voordelen of een budgetneutrale verloning in 2019. Anderzijds denkt zowat 14 procent aan een loonsverhoging voor een deel van de medewerkers en een kleine 13 procent zelfs aan een loonsverhoging voor iedereen. Het overige deel (zowat 47 procent) geeft aan dat er geen ruimte is voor extra’s.

Elektrische fiets

Alternatieve verloning is bij kmo’s dus wel van tel. De meest toegepaste looncomponenten bij kmo’s zijn maaltijd- en ecocheques (70 procent), de bedrijfswagen (66 procent) en het sociaal abonnement (63 procent). Mobiele voordelen, zoals het nieuwe mobiliteitsbudget en de elektrische fiets, gebruikt bijna de helft. Andere componenten, zoals flexibele verloning, loonbonus, winstpremies, warranten en extra vakantiedagen, volgen met 31,5 procent. Bij bijna een op de vijf kunnen deze ‘andere componenten’ op zich wel op interesse rekenen, terwijl ze nog geen deel uitmaken van hun loonbeleid.

In elk geval blijken grotere kmo’s, met bijvoorbeeld een honderdtal medewerkers, doorgaans beter op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. 'Maar onbekend is onbemind', stelt Annelies Rottiers, business unit manager consultancy kmo bij SD Worx, die opmerkt dat kmo’s bij de nog niet gebruikte vormen het meest geïnteresseerd zijn in de elektrische fiets en het privé-professioneel gebruik van de fiets.

