Gezocht: verkopers van beleggingsvastgoed

Hotelkamers, studentenkoten, assistentiewoningen of vakantieverblijven in de Ardennen: allemaal mogelijk interessant voor beleggers die tuk zijn op een relatief bescheiden maar vrij zeker rendement. Een in beleggingsvastgoed gespecialiseerde projectontwikkelaar heeft een sterk salesteam nodig dat de psychologie van potentiële kopers doorziet. Een leuke uitdaging voor jong commercieel talent.

Beleggingsvastgoed zit de jongste jaren flink in de lift. “Vanaf onze start zes jaar geleden zijn we daar mee bezig”, zegt Sander Vermeulen, business developer bij Bricks & Leisure. “Zo onderscheiden we ons van klassieke projectontwikkelaars. We zetten vooral in op ‘leisure’ vastgoed: hotels en vakantieparken die we zelf beheren, maar waarvan we de kamers verkopen aan beleggers.”

“Een voorbeeld van onze projecten in West-Vlaanderen is het Ibis Budget hotel in Jabbeke, dat in december vorig jaar zijn deuren opende. We exploiteren het Radisson Blu Balmoral in Spa en bouwen hotels in de Ardennen en Luik. En als West-Vlaamse groep met vestigingen in Gent en Brussel kijken we ook over de grenzen. Binnenkort trekken we naar Disneyland Parijs voor een hotelproject en we prospecteren volop in Nederland.”

Geen cowboys

Hotels zijn inmiddels ingeburgerd als beleggingsproduct, maar dan vooral bij institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen. “Met ons businessmodel proberen we rendementsvastgoed open te stellen voor particuliere investeerders. Als lid van ons salesteam tracht je die dan te overtuigen.”

“Wij proberen een verschil te maken in een sector die niet altijd een goede reputatie heeft, omdat sommige bouwpromotoren rendementen van 7 à 8 procent of meer beloven. Welja, je hebt altijd cowboys die het de anderen lastig maken. Terwijl wij uitgaan van een realistisch rendement van 3 à 4 procent. In de huidige marktsituatie nog altijd een goede belegging!”

Vrijdagdrink

Bricks & Leisure is snel gegroeid: in zes jaar tijd groeide het bedrijf naar 70 medewerkers. “Naast de backofficemedewerkers en het veertigtal medewerkers dat aan de slag is in de hotelexploitaties is onze business erg afhankelijk van ons sales- en marketingteam”, zegt Sander Vermeulen.

“Ons businessmodel is wel meer ingeburgerd in de Angelsaksische landen, waar beleggingsvastgoed niets nieuws is. Bij ons zie je aan de leeftijd van onze medewerkers dat deze nieuwigheid voornamelijk jonge mensen aantrekt. Jonge economisten en handelswetenschappers starten maar wat graag bij ons, maar we hebben ook zij-instromers uit consultancybedrijven die commerciëler willen werken.” Een jong team in een jonge bedrijfscultuur met een vrijdagdrink, incentives en een minivoetbalploegje dat ook meeloopt met de Warmathon.”

