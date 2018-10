Talentenwerf wil rioolleggers en wegenwerkers klaarstomen voor Oosterweel

De provincie Antwerpen heeft de komende jaren grote nood aan wegenbouwers, in het bijzonder met de grote werken voor de Oosterweelverbinding in het vooruitzicht. Talentenwerf, het job- en opleidingspunt voor de bouwsector in de provincie Antwerpen, heeft daarom het voorbije jaar hier sterk op ingezet.

“Met opleidingen en stages voor rioolleggers en andere wegenwerkers, maar ook werfbedienden voor de wegenbouw zoals assistent-werfleiders, spelen we in op de stijgende investeringen in riolerings- en wegeniswerken. We maken vooral de borst nat voor de werken aan de Oosterweelverbinding. Die worden de komende jaren pas écht groots”, zegt Stijn Servaes, bedrijfconsulent bouw van Talentenwerf.

Rioolleggers

Een van de aandachtspunten is het vak van rioollegger. “De opleiding wegenbouw bestond oorspronkelijk enkel uit 'bovengrondse' activiteiten. Maar wegenbouw slaat niet alleen op wat je aan de bovenkant ziet, maar ook op wat er in de grond zit. Daarom hebben we met Talentenwerf de bestaande wegenbouwopleiding van VDAB Herentals 'hervormd'. Er werden buizen aangevoerd en een rioollaser en andere benodigdheden aangevoerd om volgens de regels van het vak buizen te leggen. Na de vooropleiding wordt samen met een bouwbedrijf een traject voor werkplekleren uitgetekend”, vertelt Servaes.

Na eerdere trajecten met Aertssen en DCA ging afgelopen week een volgende opleiding van start bij Colas Noord uit Wijnegem. Gedurende ruim twee weken worden de cursisten op werven van het bedrijf mee ingezet. “In totaal zijn negen cursisten na hun vooropleiding in Herentals maandag van start gegaan. Verdeeld over een aantal werven worden ze bij de vaste ploegen ingezet. Tot nu verloopt dit vlot. We hopen hen alle negen een vast contract te kunnen aanbieden”, zegt Sigrid Vandemeerssche van Colas Noord.

Bij DCA uit Beerse hebben ze alvast ook positieve ervaringen met dit traject. Afgelopen voorjaar werd een aantal cursisten rioollegger ingezet op werven van DCA Infra. Liefst vijf in plaats van de vooropgestelde twee kandidaten mochten vanwege hun inzet en vaardigheden meteen bij de infra-afdeling aan de slag. “Dit soort profielen is enorm moeilijk te vinden. Ik was al blij met één nieuwe kracht, vijf is echt té gek voor woorden”, zegt het hoofd van de infra-afdeling Kris Grietens.

“Naast deze rioolleggers hebben we verder drie (assistent) werfleiders aan het werk gezet in de wegenbouw, elk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”, gaat Stijn Servaes voort. “Na een infosessie en persoonlijk gesprek bij Talentenwerf konden deze drie hoger opgeleide kandidaten bij Colas Noord op stage of in opleiding (IBO). Bij De Ceuster in Sint-Katelijne-Waver kon dan weer een opgeleide bullmachinist aan de slag.”

Anders kijken

“Kandidaten met de juiste motivatie voor een job in de bouw zijn dus nog steeds te vinden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De zoektocht vereist wel soms wel een bredere kijk”, zegt hij. “We zetten daarom nog meer in op groeitrajecten voor kandidaten die geen witte raaf zijn. We halen de noodzaak van dergelijke groeitrajecten ook steeds aan bij werkgevers, die zich de facto al meer en meer bewust zijn van die nood.”

“Tot nu is het al een succesverhaal geweest en we geloven er ook in. We moeten in de toekomst meer gaan naar opleiding en begeleiding op maat”, bevestigt Sigrid Vandemeerssche van Colas Noord. “We werken momenteel ook nauw samen met interimkantoren, maar de ervaring leert ons dat er heel wat mensen snel afhaken. We merken dat ze het werken in de bouw toch wat onderschatten. Ten slotte is het toch zwaar werk. Via zo'n Talentenwerf-traject krijgen mensen een beter beeld van wat het inhoudt”, is zij overtuigd.

