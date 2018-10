Beruchte Belgische wapenhandelaar in beroep zwaarder gestraft: langer naar de cel en miljoenenboete

Brussel - Het hoger beroep heeft voor de notoire Belgische wapenleverancier Jacques Monsieur ongunstig uitgepakt. Het Brusselse Hof veroordeelde ‘de vos’, zoals zijn bijnaam luidt, tot vier jaar cel en 1,2 miljoen euro boete. Dat is een pak zwaarder dan de aanvankelijke straf.

De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde Monsieur in juni 2017 tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro voor illegale wapenhandel. Tussen 2006 en 2009 was hij betrokken bij de illegale levering van automatische wapens, tanks, helikopters, vliegtuigen en ander militair materieel in Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran.

De zestiger, afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Lot, ging in beroep tegen die straf. Dat pakte niet goed uit. Vrijdag kreeg hij immers vier jaar cel opgelegd. Daarnaast werd de geldstraf verviervoudigd, tot 1,2 miljoen euro.

LEES OOK.Is deze notariszoon een Belgische James Bond of een ordinaire trafikant in oorlogswapens? (N+)

Geen onmiddellijke aanhouding

Een klein lichtpunt voor de wapentrafikant: de federaal procureur vroeg om de onmiddellijke aanhouding van Monsieur. De rechter wees dat verzoek af, waardoor de veroordeelde als vrij man de rechtbank kon verlaten.

Het is niet duidelijk of Monsieur in cassatie zal gaan. In dat geval dringt de vraag van verjaring zich op. In april 2019 is dat namelijk het geval voor dit dossier.

Veroordeling in VS

Monsieur is geen onbekende van het gerecht, zomin van het Belgische als van het buitenlandse. De man die ook bekendstaat als ‘de vos’ of ‘de maarschalk’ werd in 2010 nog veroordeeld in de Verenigde Staten in een zaak die te maken heeft met het Iran-Contra-affaire. In die affaire leverde de VS illegaal wapens in Iran. Met de opbrengsten financierden ze de Contra’s in Nicaragua, tegenstanders van de (socialistische) Sandinista’s.