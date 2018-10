Sagrada Familia heeft met 130 jaar vertraging een bouwvergunning

Het is één van de beroemdste trekpleisters van Barcelona, en één van de meest ingenieuze projecten van de Spaanse architect Antoni Gaudi. Maar tot nu toe bestond de Sagrada Familia-basiliek officieel niet, zo blijkt.

De bouw van het imposante bouwwerk in het centrum van Barcelona begon 136 jaar geleden zonder dat de overheid daarop toekeek en zonder bouwvergunning. De Sagrada Familia staat namelijk niet in het kadaster, sinds 1995 staat de basiliek daar enkel geboekstaafd als “een perceel toebehorend aan het diocees Barcelona”.

In 2015 startten de bouwers en het stadsbestuur onderhandelingen om de toestand te regulariseren. Nu is er eindelijk een akkoord waardoor de autoriteiten over een tijdspanne van tien jaar 36 miljoen euro voor vergunningen ontvangen. Het geld gaat naar beter openbaar vervoer en naar infrastructuurwerken.