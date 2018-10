Filip Dewinter (Vlaams Belang) na ‘linkse bocht’ van De Wever (N-VA): “Kiezersbedrog van het ergste soort”

Antwerpen -

“Het is echt tijd voor een verzoening.” Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever in de ‘war room’ van de N-VA toen de verkiezingsresultaten binnenstroomden en daarmee de hand reikte naar links. Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter heeft daar geen goed woord voor over. “Hij bedriegt de kiezers die hem hun vertrouwen gaven.”