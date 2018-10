Actievoerders blokkeren colonnes met delegaties onderweg naar ASEM-top, zwaantjes laten begaan

Brussel - Opmerkelijke beelden uit Brussel vrijdagmorgen: agenten die staatshoofden, regeringsleiders en andere hooggeplaatsten begeleidden per moto werden tegengehouden door actievoerders van politiebond NSPV. De agenten lieten hen begaan en bleven een minuut stilstaan uit sympathie voor de actievoerders.

Meer dan 50 Aziatische en Europese wereldleiders komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel voor de tweejaarlijkse ASEM-top. Het agressieve handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, nagenoeg de enige afwezige wereldleider, wordt hét gespreksonderwerp bij uitstek, maar wat straks ook ongetwijfeld over de tongen gaat gaan is de opvallende actie van de politievakbonden.

Meerder video’s bereikten onze redactie waarop te zien is hoe actievoerders van politiebond NSPV colonnes met staatshoofden, regeringsleiders en andere hooggeplaatsten tegenhouden. De zwaantjes die de wagens escorteren, laten begaan en houden halt. Volgens politiebronnen ‘uit sympathie’ voor de actievoerders. Ze blijven één minuut staan om dan door te rijden.

Volgens ooggetuigen zijn verschillende colonnes met delegaties al op die manier tot stilstand gebracht.

“Bal in kamp van Jambon”

Het botert momenteel niet tussen minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) en de politiebonden. De Brusselse politie wil dat minister Jambon het premiestelsel vereenvoudigt en de regeling rond pensioen en ziektedagen herbekijkt. Daarnaast klagen agenten de werkdruk en het vele geweld aan dat tegen agenten wordt gebruikt. Gisteren verlieten vier bonden de onderhandelingstafel. “We praten nergens meer over tot er oplossingen komen voor onze problemen. De bal ligt nu in het kamp van minister Jambon”, klonk het.

Uit onvrede hebben duizenden agenten zich ziek gemeld. In de politiezone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem) hebben agenten een mail gekregen waarin de korpsleiding twee dagen vakantie belooft aan werkwilligen die willen inspringen om de nachtshift te verzekeren.

Wat is de ASEM-top?

De leiders van de Aziatische en Europese landen komen om de twee jaar samen om de banden tussen beide werelddelen aan te halen. Een veredelde praatbarak, volgens critici, maar dat belooft dit keer anders te worden. Niet alleen vindt ASEM plaats net na de Europese top van woensdag en donderdag, en tekenen alle grote Europese namen dus present, ook de Aziatische wereldleiders zijn massaal aanwezig. Onder meer de Japanse premier Shinzo Abe, zijn Chinese ambtgenoot Li Keqiang en de Russische eerste minister Dmitri Medvedev zakken donderdag en vrijdag af naar Brussel. Europees president Donald Tusk is de voorzitter.

Bovendien hebben de 53 ASEM-leden wel wat op de plank liggen. Belangrijkste thema: de handelsperikelen met Donald Trump, zowat de enige wereldleider die er deze week niet bij is. De Amerikaanse president is verwikkeld in een handelsoorlog met China, en legde ook aan zijn Europese partners al importtarieven op. Tijdens de eerste officiële Euro-Aziatische top sinds zijn aanstelling moeten de Azië en Europa het eens worden over wat ze moeten aanvangen met de nieuwe bewoner van het Witte Huis. In de ontwerpconclusies staat alvast een niet mis te verstane boodschap voor Washington: de ASEM-lidstaten verbinden zich tot “geregulariseerde internationale orde” en “multilaterale handel”, een weinig verhulde sneer naar de ‘America First’-strategie van de Amerikaanse president.

De geest van Trump waart nog rond in een aantal andere prangende dossiers. Zo wordt verwacht dat Europa en Azië hun engagement voor het klimaatakkoord van Parijs zullen bevestigen. Onder leiding van de nieuwe president lieten de Verenigde Staten al weten uit dat akkoord te willen stappen. Verder zullen de landen het hebben over de pas opnieuw geactiveerde Amerikaanse sancties tegen Iran. De Europese Unie wil een soort alternatief betalingssysteem op poten zetten voor Europese bedrijven met activiteiten in Iran: hoe meer landen dat systeem steunen, hoe geloofwaardiger het wordt.

Maar ook zonder de perikelen met de Amerikaans president hebben Europa en Azië wel wat te bespreken. Onder meer op het vlak van cyber-veiligheid, de ontrading van kernwapens counter-terrorisme kan de samenwerking nog beter.

Bovendien zijn de relaties binnen ASEM ook niet altijd goed. Zo bikkelt China met een aantal buurlanden over de Zuid-Chinese Zee, en krijgt het ‘Belt and Road initiative’ van Peking binnen en buiten Europa kritiek omdat de Chinezen landen in een schuldenprobleem steken met hun miljardenprojecten. Die plooien moeten gladgestreken worden, willen Europa en Azië een écht blok vormen tegen het protectionisme van de VS.