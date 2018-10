Herfst is nu echt in het land: kwik duikt naar 12 graden

Terwijl het donderdag nog 22 graden was, komt het kwik vanaf volgende week amper nog boven 12 graden uit. Tot ziens, (na)zomer. Welkom, herfst.

Vrijdag is het op de meeste plaatsen grijs met lage wolken en nevel. Geleidelijk verschijnen er opklaringen, maar er blijft veel bewolking aanwezig. Maxima rond 16 of 17 graden.

Zaterdag is er vrij veel hoge bewolking, met daaronder soms wolkenvelden die vanaf de kust over het land drijven. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Zondag wordt het zonnig met hoge bewolking. De maxima liggen rond 18 graden. Er staat weinig wind.

Daar is de herfst

“De nazomer is dus echt voorbij”, zegt weerman David Dehenauw. “Dit jaar halen we geen 20 graden meer. Vanaf volgende week zullen de temperaturen eerder rond de 12 graden schommelen. Er komt ook stilaan meer wind opzetten en de kans op neerslag wordt groter.”

Maandag wordt het zwaarbewolkt met wat regen. Later wordt het vanaf de kust droog met opklaringen. Het kwik blijft steken rond 14 of 15 graden.

Dinsdag is het zwaarbewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt tot rond 13 graden.

Woensdag en donderdag krijgen we veel bewolking met af en toe wat regen of enkele buien. De maxima liggen rond 14 of 15 graden.

Nachtvorst op komst?

Eind oktober en begin november ziet het ernaar uit dat het vaak bewolkt zal worden met geregeld lichte neerslag. De temperaturen lijken te zullen dalen naar ongeveer 10 graden. In de Ardennen kan het ’s nachts al licht gaan vriezen.

