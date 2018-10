Islamleerkracht vraagt vrijspraak na klachten grensoverschrijdend gedrag: "Dit is een heksenjacht, het was nooit de bedoeling"

Gent - De imam en islamleraar Brahim Laytouss verscheen vrijdagochtend voor de correctionele rechtbank voor belaging van een leerlinge van de VIP-school, de stadsschool waar hij les gaf op dat moment. Laytouss is sinds juni 2017 preventief geschorst als leerkracht door de Stad Gent nadat er klachten waren over grensoverschrijdend gedrag met enkele leerlingen. Laytouss ontkent dat hij over de schreef ging, en vroeg de vrijspraak.

De 47-jarige Gentse imam en islamleerkracht wordt door het parket vervolgd voor de belaging van één leerlinge van de VIP-school. Vanaf mei 2017 liepen er bij de directie van de school verscheidene klachten binnen over grensoverschrijdend gedrag van Laytouss. Hij zou leerlingen ongepast aangeraakt en benaderd hebben, waarop hij begin juni 2017 op non-actief werd door het schepencollege om een tuchtonderzoek te kunnen voeren.

Voor het parket zijn de feiten van belaging - de enige feiten waarvoor Laytouss vervolgd wordt - bewezen. "Het videoverhoor van het slachtoffer, een tiener ven 16-17 jaar oud, is duidelijk", stelde de procureur. "Ik heb dat verhoor ook laten analyseren door een psychologisch experte, en zij acht de verklaringen meer dan waarschijnlijk geloofwaardig. Mijn ambt vraagt vier maanden cel en een boete van 800 euro met uitstel."

"Ik ga je rondingen missen"

Volgens de klacht van de leerlinge, waar Laytouss geen les aan gaf, fluisterde Laytouss I love you in haar oor, wachtte hij haar op aan de toiletten en stuurde hij op zijn minst vreemde berichten naar de tiener. Zou hij haar gevraagd hebben om samen te gaan eten en "wanneer hij haar in bikini te zien zou krijgen" en dat hij "haar rondingen zou missen".

"Maar dat klopt niet", zei Laytouss vrijdag voor de rechter. "Ik heb dat meisje inderdaad benaderd, nadat er op de klassenraad over haar problemen gesproken werd. Er werd ons gevraagd haar extra te begeleiden. Maar ik heb nóóit dergelijke zaken gezegd tegen haar. Ik heb wel gezegd dat ze school haar zou missen, omdat ze van school wilder veranderen. Maar alle contact was vanuit pedagogisch standpunt", aldus Laytouss.

Excuses

Volgens hem is de klacht het gevolg van een "heksenjacht" van onder meer een andere islamleerkracht, die er minder progressieve ideeën over hun geloof op nahoudt. "Zij maakt mij zwart en doet er veel aan om mij in descrediet te brengen. Ik blijf bij mijn verhaal: ik heb niemand op een ongepaste manier benaderd. Mocht dat wel zo zijn overgekomen, dan wil ik me excuseren. Maar ik geef al 22 jaar les en er zijn nooit problemen geweest. Dit weegt zwaar op mijn schouders."

Laytouss vroeg in hoofdorde de vrijspraak voor de belaging. Mocht de rechter hem toch schuldig verklaren, dan hoopt hij op een opschorting van straf of een eventuele werkstraf. De rechter velt vonnis op 9 november.