Moet Club Brugge vanavond Wesley alsnog missen? Uitspraak vóór of ná 18 uur is wereld van verschil

Club Brugge speelt vanavond om 20.30 uur thuis tegen Waasland-Beveren. Maar het zou kunnen dat Ivan Leko pas om 18 uur weet of hij Wesley mag opstellen. Zijn (mogelijk zware) schorsing wordt deze namiddag behandeld, de klok tikt.

Wesley is een van de vier spelers (naast Mehdi Carcela, Eric Ocansey en Loris Brogno) die vandaag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen. Maar alleen bij de Braziliaanse spits van Club Brugge is er onduidelijkheid over het ingaan van zijn eventuele schorsing, omdat Club vanavond al speelt. Het komt hierop neer: Als de beslissing (om hem te schorsen) vóór 18 uur wordt betekend, dan is hij vanaf 19 uur geschorst en mag hij om 20.30 uur dus niet spelen tegen Waasland-Beveren. Wordt de beslissing daarentegen ná 18 uur betekend, dan gaat de schorsing pas in vanaf morgen. In dat geval is de eerste match die hij mist de uitmatch op STVV, volgende week zaterdag.

De kans is groot dat Wesley wel degelijk vanavond al geschorst is. De zittingen voor de vier spelers begonnen vanochtend om 10 uur en de verwachting is dat alles vóór 18 uur behandeld wordt. De zittingen, aanvankelijk gepland voor 26 oktober, werden ook speciaal een week vervroegd, om een eerlijker verloop van de competitie te garanderen.

Voor wie het vergeten moest zijn: Wesley verdedigt zich vandaag voor een elleboog – of slag met de arm, zo u wil – in het gezicht van Moeskroen-verdediger Katranis. Voor die fase kreeg hij (na het raadplegen van de VAR) rood. De feiten dateren al van de tweede speeldag, van 5 augustus. Maar door de juridische strijd omtrent ‘de indicatieve tabel’ die de Pro League invoerde, liet een uitspraak tot vandaag op zich wachten. Ter info: het bondsparket vroeg destijds zes speeldagen schorsing voor Wesley en de Geschillencommissie volgde daarin. Hij zat wel al twee speeldagen van die schorsing uit.

Het programma van Club Brugge komende weken:

Club Brugge - Waasland-Beveren

STVV - Club Brugge

Club Brugge - KV Oostende

KRC Genk - Club Brugge

Charleroi - Club Brugge

Wie moet vandaag nog voorkomen?

Wesley Moraes verschijnt vandaag niet alleen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ook de mogelijke schorsingen van Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) wordt behandeld. De inbreuken van de vier spelers dateren al van begin augustus, maar door een juridische strijd omtrent de nieuwe indicatieve tabel seizoen 2018-2019 liet een uitspraak lang op zich wachten. De strafmaat zal nu gebaseerd zijn op de indicatieve tabel van vorig seizoen, als bondsprocureur Marc Rubens er tenminste in slaagt de bewijzen te leveren dat die goedgekeurd was door de Pro League.

Aanvankelijk was de zitting gepland voor vrijdag 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen besliste de Geschillencommissie HB om de zitting met een week te vervroegen. Daardoor kan het viertal komend weekend, op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League en de Proximus League, al geschorst worden.

Loris Brogno en diens advocaat bijten om 10u de spits af in het bondsgebouw. Daarna volgen Eric Ocansey (10u30) en Mehdi Carcela (11u). Wesley Moraes komt om 12u15 aan de beurt. En dan de klok in de gaten houden tot 18 uur...