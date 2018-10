Ranst - Op de E313 kwam het vrijdagochtend ter hoogte van Ranst tot een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens.

Een vrachtwagen had een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een andere camion. Een van de twee voertuigen was geladen met flessen whisky, een deel ervan belandde op het wegdek.

De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Niemand raakte gewond.

Eén rijstrook was meer dan een uur lang versperd. Rond 11.10 uur was de rijweg opnieuw vrij.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM