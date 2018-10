Dit is de nieuwste schrik van gsm’ende bestuurders

In Nederland zijn honderden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs bekeurd omdat ze met hun telefoon bezig waren achter het stuur. De overtreders werden betrapt vanuit een autobus, vanwaaruit de politie werd aangestuurd. In België zijn er voorlopig geen plannen om zo te controleren.

Drie dagen lang trok een autobus door het oosten van Nederland om chauffeurs te controleren op bellen en ‘appen’, zoals onze noorderburen het noemen, achter het stuur. Vanuit de hoogte van zo’n autobus zouden de controleurs een beter zicht hebben op het doen en laten van de bestuurders.

Het gaat al om het tweede proefproject in een jaar tijd, en de politie is tevreden van de resultaten: telkens liepen meer dan 700 chauffeurs tegen de lamp, goed voor meer dan 100.000 euro aan inkomsten op 10 dagen tijd. In Nederland staat een boete van 230 euro op het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, bij ons werd dat bedrag (voor een overtreding van de tweede graad) dit jaar opgetrokken van 110 naar 116 euro.

Bij onze federale wegpolitie zijn voorlopig geen plannen om te controleren vanuit zo’n autobus, en ook bij de Antwerpse politie zit zo’n proefproject er voorlopig niet aan te komen. ‘Daarover moet het beleid beslissen’, klinkt het daar bij de persdienst.

10.000 vaststellingen in Antwerpen in 2018

Toch wordt er ook bij ons duchtig gegsm’d achter het stuur. Begin oktober stond de teller van vaststellingen voor 2018 bij de Antwerpse politie al op meer dan 10.000. ‘En dan controleren onze agenten enkel tijdens de reguliere werking en in het kader van bijvoorbeeld snelheids- of alcoholcontroles. Als we specifiek rond deze problematiek zouden werken, zouden we nog meer vaststellingen doen. Maar we doen er nu al zoveel, dat we het voorlopig beter combineren met andere inbreuken.’

Begin dit jaar gaf in onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias 1 op 7 Belgen (14 procent) nog toe in de afgelopen week zijn of haar gsm gebruikt te hebben achter het stuur. Bij de mensen jonger dan 34 jaar steeg de verhouding zelfs tot 1 op 5.