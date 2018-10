Man gaf medegedetineerde “pak slaag van zijn leven”: “Het bloed hing tot tegen de gevangenismuren”

Beveren-Waas - De man die ‘Citadelverkrachter’ Lorenzo D. in elkaar sloeg in de gevangenis van Beveren is door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een jaar cel. Hij moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.

Giovanni V.W. wond er geen doekjes rond dat hij geen seconde spijt had van de zes vuistslagen en high kick op het hoofd waarop hij Lorenzo D. (24) vorig jaar trakteerde in de gevangenis. Want, zo wordt er verteld binnen de muren, elke tand van hem ‘is een prijs waard’. “Lorenzo ging uit schrik voor zijn medegedetineerden nooit wandelen”, vertelde zijn advocaat Jeroen Van Kerrebroeck uit tijdens het proces. “Hij beseft dat hij een doelwit is. Die éne keer dat hij het toch deed, kreeg hij het pak slaag van zijn leven. Het bloed hing tot tegen de gevangenismuren.”

Lorenzo D. verkrachtte in 2013 drie meisjes in het Citadelpark in Gent. Feiten die voor een ware angstpsychose zorgden in het studentenmilieu. Hij zou pas bekennen nadat hij geconfronteerd werd met zijn DNA-materiaal. Het leverde hem na een beroepsprocedure een celstraf van tien jaar op. Lorenzo D. werd ook nog veroordeeld voor een vierde verkrachting in een Gents park.

Zijn agressor Giovanni V.W. is ondertussen opnieuw op vrije voeten en zat op het moment van de feiten een celstraf uit wegens afpersing. Tijdens zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde liet hij verstek gaan. De afranseling die hij Lorenzo D. gaf levert hem nu een nieuwe celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro op. Hij moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding van 750 euro uitbetalen. “We zijn tevreden met deze uitspraak”, reageert meester Van Kerrebroeck. “Met dit vonnis geeft de rechtbank een duidelijk signaal dat je ook binnen de muren van de gevangenis deel uitmaakt van de maatschappij.”