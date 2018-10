Vrouw uit Breda eerste Nederlandse met ‘X’ in paspoort

Voor het eerst in Nederland krijgt iemand een paspoort zonder geslachtsaanduiding. Leonne Zeegers uit Breda heeft vanaf vrijdag een neutrale ‘X’ in haar paspoort. Die komt in plaats van de ‘V’ die tot nu toe haar geslacht aanduidt. Ze voelt zich namelijk als intersekse persoon man noch vrouw.

De rechtbank in Roermond besloot eerder dit jaar dat geslacht geen kwestie is van geslachtskenmerken maar van genderidentiteit. Daarom mag Zeegers zonder mannelijk of vrouwelijk geslacht geregistreerd staan. Ze is daarmee de eerste Nederlander met een ‘X’ in haar paspoort.

De regering gaat nu snel de wet wijzigen. Het past in de tijdgeest, aldus staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops. Hij wijst erop dat in het regeerakkoord van de coalitie al stappen in die richting waren genomen, waaronder het beperken van onnodige geslachtsregistratie.

Belangenorganisaties van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen noemden de uitspraak van de rechter een wake-upcall voor de regering: maak het voor iedereen mogelijk om de geslachtsaanduiding in het paspoort en andere officiële documenten te schrappen.

Intersekse personen hebben geslachtskenmerken die niet strikt mannelijk of vrouwelijk zijn. De belangenorganisaties melden dat 4 procent van de Nederlanders zich niet thuis voelt in de categorie “man” of “vrouw”.