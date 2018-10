Minderjarig meisje twee jaar lang verkracht door moeder. Vrouw ontoerekeningsvatbaar verklaard

Appels / Dendermonde - De moeder uit Mespelare die twee jaar lang haar eigen dochter verkrachtte moet geïnterneerd worden. Dat heeft de correctionele rechtbank van Dendermonde vrijdag beslist. Het slachtoffer was op het moment van de eerste feiten vijftien jaar.

Het misbruik vond plaats tussen 2004 en 2006. Hilde M. (60) vergreep zich toen aan haar minderjarige dochter telkens wanneer de vader afwezig was. De feiten gebeurden in bed en bad, en vonden voor het eerst plaats toen het meisje vijftien jaar was. Het slachtoffer kreeg ook onophoudelijk seksueel getinte mails en berichten toegestuurd van haar moeder. Het kind zou pas op volwassen leeftijd in 2015 de moed vinden om aangifte te doen.

Tijdens het proces van Hilde M. in de correctionele rechtbank van Dendermonde bekende ze alles. Vrijdag besliste de rechtbank om de moeder te interneren. Een uitspraak waarin haar advocaat Kjell Verleysen zich kan vinden. “Het verslag van de gerechtspsychiater toont aan dat mijn cliënt niet toerekeningsvatbaar is”, zegt de raadsman. “Ze wordt al sinds 1986 psychiatrisch behandeld. Nu komt het er op aan om de juiste begeleiding en opvolging voor haar te vinden.”

Aan de kant van het slachtoffer had men gepleit dat de moeder zich verstopte achter haar medicatie om zo een straf te ontlopen. Iets dat wordt ontkend door meester Verleysen. “Wat het slachtoffer vertelt dat ze heeft meegemaakt, is de enige waarheid”, benadrukt de advocaat. “We vinden het zeer belangrijk dat de dochter dit weet. Maar haar moeder heeft op geen enkel moment haar ziekte geveinsd.”

Opmerkelijk was ook dat de vader van het slachtoffer tot aan het proces in de rechtbank vorige maand niet op de hoogte was van de strafklacht tegen zijn vrouw en het misbruik van zijn dochter. De rechtbank had Hilde M. het advies gegeven om daar snel verandering in te brengen. “Ondertussen zijn er door haar stappen genomen om haar man in te lichten”, weet Verleysen. “Tot op vandaag zijn ze nog steeds samen.”