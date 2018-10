Vanhaezebrouck wil zelf het goede voorbeeld geven: “Mogi mijn makelaar? Laat het gerecht zijn werk doen”

Anderlecht speelt zondag tegen Cercle, maar ook op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck ging het vooral over het voetbalschandaal. Vanhaezebrouck heeft net als spelers Kums, Trebel en Appiah de opgepakte Mogi Bayat als makelaar.

“Er zijn in ons voetbal meer makelaars dan spelers”, aldus de RSCA-coach. “Mogi Bayat vertegenwoordigt 500 mensen, Dejan Veljkovic 100 mensen. Iedereen heeft wel een makelaar. Ik was ook verrast door wat er allemaal naar buiten is gekomen, maar ik ga daar niet te veel commentaar op geven. Het is niet aan mij om te oordelen en ook niet aan de media. Laat justitie gewoon zijn werk doen. Ik veroordeel niemand, want we leven in een rechtstaat en iedereen heeft recht op een eerlijk proces.”

Werd Vanhaezebrouck in zijn carrière nooit zelf benaderd? “Nooit”, vervolgde de coach. “Ik zie in de voetbalwereld wel mensen die goed overeenkomen met elkaar. Spelers, trainers, makelaars, journalisten… Maar is dat strafbaar? Dat is gewoon part of the game. Ik ben ook geen type dat vatbaar is voor beïnvloeding.”

Geen normale wedstrijd

Toch zal het speciaal zijn om dit weekend gewoon weer aan de competitie te beginnen. Alles zal met een vergrootglas gevolgd worden. “Door de overvolle kalender in België was uitstellen geen optie, hé. Misschien is het goed dat we weer voetballen zodat de storm in de media wat gaat liggen en het gerecht zijn werk ten volle kan uitvoeren. Ik roep wel op tot waardigheid. Er zijn nu al mensen die deze zaak aangrijpen om anoniem te gaan getuigen en alles aan te kaarten, maar dat is gemakkelijk. Als ze het allemaal op voorhand wisten, waarom kaarten ze het nu pas aan en waarom doen ze het anoniem? Ik roep wel op tot waardigheid. Laten we niet gaan schieten op mensen die niets met de zaak te maken hebben. Laat de scheidsrechters gewoon hun werk doen zonder ze verbaal aan te vallen.”

“Ik ga toch proberen om wat kalmer te zijn”

Hein Vanhaezebrouck is zelfs van plan om het goeie voorbeeld te geven. “Ik ga kritisch blijven en ik ga nog wel opveren als ik niet akkoord ben met een beslissing. Dat kun je niet uitsluiten, maar ik ga toch proberen om wat kalmer te zijn zodat niemand in het stadion wordt opgejut. Ik hoop dat alle trainers dat doen. Voor ons is de match tegen Cercle ook een belangrijke wedstrijd, want we hebben nu weer 7 duels in drie weken en willen die op een goeie manier inzetten.”

Geen Morioka

Paars-wit bezweerde de crisis twee weken geleden met een krappe 1-2 zege bij Zulte Waregem, maar kan in eigen huis nog wel een opkikker gebruiken na de pijnlijke 0-2 nederlaag in de Europa League tegen Dinamo Zagreb.

Vanhaezebrouck kan alvast niet rekenen op tweede keeper Frank Boeckx (liesblessure), Alexis Saelemaekers (eerste van twee schorsingsdagen) en Ryota Morioka. “Morioka sukkelt nog met zijn knie, wellicht niets ernstigs maar het hindert hem om vol te kunnen doorgaan”, aldus Vanhaezebrouck. “Er zijn nog een aantal onzekerheden maar dat zullen we morgen pas kunnen zien op de laatste training.”

“Ik had de voorbije week slechts een halve groep door interlandverplichtingen, vandaag waren we pas compleet op training. Dat Kums er eindelijk lijkt door te komen? Hij niet alleen. En je moet ook niet vergeten dat hij van ver terug komt: door zijn blessure speelde hij lange tijd met hinder aan de heup en het heeft een tijd geduurd dat hij over zijn fysieke mogelijkheden weer kon beschikken. Toen hij niet fit was, mocht je hem eigenlijk niet beoordelen.”

En dus ging het ook nog (even) over de tegenstander van zondag: Cercle Brugge. “Zij spelen op zijn Frans: goed georganiseerd en gedisciplineerd. Ze geven weinig kansen weg, zijn collectief sterk, maken goed gebruik van de counter en op stilstaande fases hebben ze hun centrale verdedigers die sterk zijn met het hoofd. Het zal moeilijk worden voor ons, behalve als we snel kunnen scoren. Dat zal belangrijk worden.”