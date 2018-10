Moeder en zoon sterven bij interventie van politie in Duitsland

In Duitsland zijn bij een interventie van de politie twee mensen om het leven gekomen. Twee agenten raakten zwaargewond. Dat deelden de politie en het parket vrijdag mee. Volgens de politie had een 25-jarige man de beide agenten in zijn woning met een schaar aangevallen. De agenten schoten op hun belager en hebben hem daarbij dodelijk verwond.

De 56-jarige moeder van de man, die zich ook in het appartement ophield, is eveneens omgekomen. Het is niet duidelijk of ze door de politiekogels werd getroffen. “De doodsoorzaak moet door de forensische ploeg nog opgehelderd worden”, aldus het parket.

Een 31-jarige agente en haar 56-jarige collega werden door steken met de schaar zwaar verwond. Het incident deed zich voor in Kirchheim aan de wijnroute in de deelstaat Rijnland-Palts.

Volgens de speurders had de moeder de politie op de hoogte gebracht dat ze bij een ruzie was aangevallen door haar zoon. Hij was onder invloed van drugs en had een psychotische stoornis. Toen de politie om 08.30 uur aan de woning arriveerden, werden ze door de man aangevallen. Meer bijzonderheden wilde het parket voorlopig niet kwijt.