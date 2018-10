Kevin De Bruyne kondigt terugkeer aan in origineel filmpje, Guardiola en City-fans reageren enthousiast

Kevin De Bruyne is opnieuw klaar om wedstrijden te spelen, dat bevestigde zijn coach Pep Guardiola. De Rode Duivel verdraaide midden augustus zijn knie en de ligamenten bleken geraakt. Een operatie was niet nodig en veel sneller dan verwacht zit hij dus weer in de kern bij Manchester City. En daar zijn zijn coach én de fans erg blij mee.

“Yep, Kevin De Bruyne is klaar om te spelen”, aldus Pep Guardiola op zijn persconferentie voor de match van zaterdag tegen Burnley. “Ik weet echter niet of hij zal starten en weet ook niet of hij 90 minuten kan spelen. Maar hij heeft de afgelopen twee weken goed getraind en hij is zo’n belangrijke speler voor ons. Wanneer zo’n speler out is, vind ik het altijd leuk als ze terugkomen. We zullen sterker zijn.”

En of de Spanjaard blij was met de terugkeer van een fitte De Bruyne bleek al duidelijk op training, de twee kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden:

De Bruyne kwam dit seizoen nog maar tot één officieel duel, in de openingswedstrijd van de Premier League voor City bij Arsenal (0-2). De Rode Duivel viel toen een halfuur voor tijd in. Nadien blesseerde hij zich op training zwaar aan de knie.

“Tijd om onze rivalen te vernederen”

Ook de City-fans reageerden uitgelaten op het nieuws: “We staan al bovenaan zonder onze beste speler, nu is het tijd om onze rivalen te vernederen...”

We are on top without our best player

Now it's time to humiliate our rivals — Omeg Sudheer (@omeg_sudheer) 19 oktober 2018

Guardiola had op de persconferentie minder goed nieuws over zijn Duitse middenvelder Ilkay Gündogan. “Ilkay is niet fit. Hij zal nog twee à drie weken out zijn. Dat weten we nog niet exact. Fabian Delph is wel opnieuw klaar. Hij heeft kunnen trainen en maakt kans op een selectie.”