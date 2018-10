Dit is de enige Vlaming die dit jaar tot priester wordt gewijd

Aalst - Elia Cantaert (28) is de enige die dit jaar in Vlaanderen tot priester wordt gewijd. De gebeurt zondag. Voor Elia is het letterlijk een kinderdroom die uitkomt. “Toen de juf in de lagere school vroeg wat we later wilden worden, antwoordde ik al: priester.”

“Toen ik in de klas vertelde dat ik priester wilde worden, stak hoongelach op bij mijn medeleerlingen. Ik was verrast”, zei Cantaert onlangs in Kerk&Leven. “Ik was er echt van overtuigd dat iedereen bezig was met geloof.”

Niet dus. Maar Elia wel. Hij is geboren in een gezin met negen kinderen. Dagelijks werd samen een rozenkrans gebeden. En op zaterdag of zondag gingen ze naar hun parochiekerk in Nieuwerkerken, bij Aalst.

Ondanks zijn kinderdroom trok Elia na zijn middelbare studie toch niet direct naar het Grootseminarie om voor priester te studeren. Hij ging pedagogie studeren aan de universiteit van Gent. Na zijn bachelordiploma trok Elia als brancardier mee op bedevaart naar Lourdes. Daar kwam het in alle hevigheid terug: de drang om priester te worden.

Elia kwam thuis en ging erover spreken met zijn ouders. Er was begrip. “Als dit is wat je wil doen, als dit je gelukkig maakt, moet je dat doen. En Elia trok naar het Grootseminarie van Namen om eindelijk zijn priesterstudie aan te vatten.

Huiswerk

Voor zijn zevende en laatste jaar stak Elia de taalgrens weer over naar Opwijk. Hier werkte Elia onder ander als huiswerkbegeleider bij twintig kansarme kinderen. Vorig jaar is hij in Opwijk als diaken gewijd.

„Sinds mijn diakenwijding houd ik vaker de homilie in de vieringen”, vertelde Elia onlangs. “Ik ben wel blij dat ik daar geleidelijk kon in groeien. Mensen denken misschien dat het makkelijk is een homilie te schrijven, maar daar kruipt toch heel wat werk in.”

Elia maakt in de pastorale zone Effata (Opwijk, Nijverseel, Droeshout, Mazenzele en Peizegem) ook deel uit van het rouwteam. Bij een overlijden trekken twee priesters naar de familie van de overledene voor een gesprek.

Miss België

Aan Kerk&Leven vertelde Elia hoe de jeugd soms zelf het bruggetje tussen hun leefwereld en de kerk slaat: “Toen ik op school sprak over mijn roeping als diaken en priester en mijn stola meebracht, maakte een van de vormelingen de vergelijking met het lint dat miss België krijgt na haar overwinning. Het is belangrijk elementen van het geloof te linken aan zaken die zij vanuit hun leefwereld kennen en waarin ze geïnteresseerd zijn.”

Zondag om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen, wijdt kardinaal Jozef De Kesel Elia Cantaer tot priester. “De enige Vlaamse wijding dit jaar”, meldt de Bisschoppenconferentie.