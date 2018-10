Jess Thorup voelt zich na één week al thuis bij AA Gent: “Alles is top hier”

Jess Thorup zit zondag in Oostende voor het eerste op de bank in een officiële wedstrijd van AA Gent. De Deense coach voelt zich al helemaal thuis in gent, zo bleek op zijn persconferentie voor zijn debuutmatch tegen KV Oostende.

“Mijn eerste week hier was super”, vertelde Thorup enthousiast op de persconferentie voor zijn eerste wedstrijd, zondag op Oostende. “Er zijn weinig clubs in Denemarken met dergelijke faciliteiten: het stadion, het oefencentrum, de velden, de kleedkamers, de koks,... Alles is top., daar ben ik erg blij mee.”

“Het belangrijkste blijven natuurlijk de spelers. Spijtig genoeg hebben we slechts 2 dagen kunnen trainen met de internationals, maar dat is nu zo. Gisteren lieten we de meeste internationals nog wat extra rust nemen, vandaag trainde iedereen mee.”

“Focus op mijn eigen team”

“Mijn eerste focus is nu mijn eigen team, niet de tegenstander”, benadrukte de Deen toen hij vragen kreeg over Oostende. “Ik heb hun matchen wel gezien om hun zwakke punten te kennen maar het belangrijkste is mijn eigen team geleidelijk te doen evolueren naar de spelwijze die ik verlang en hen vertrouwen te geven.”

“Tactische aanpassingen? Dat zullen jullie zondag wel zien, daar wil ik nu nog niet teveel over zeggen (lacht). I want to put my fingerprint on the team maar na slechts twee dagen met de hele groep is het nog te vroeg om van iedereen een correcte inschatting te maken.”

De 48-jarige coach verliet FC Midtjylland om aan de slag te gaan in de Ghelamco Arena en tekende op 10 oktober een contract tot 2021.