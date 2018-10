Geloof het of niet: twee op de drie dagen dit jaar waren warmer dan 20 graden

Droog en warm. Zo kunnen we dit jaar omschrijven. Ook deze maand volgt die trend tot nu toe. Met 15,3 graden ligt de gemiddelde temperatuur voorlopig 4 graden hoger dan het normale gemiddelde voor oktober. Met een povere 8 liter regen in Ukkel halen we ook helemaal het maandgemiddelde van 74 liter niet. Maar hoe “abnormaal” was 2018 nu echt? Een overzicht van alle records die we wel en niet hebben gebroken.

Record: warme dagen

Nooit eerder telde een jaar zo veel warme dagen als dit jaar. Warme dagen zijn dagen waarop de maximumtemperatuur in Ukkel 20 graden of meer bedraagt.

In totaal telde het Koninklijk Meteorologisch Instituut maar liefst 133 zulke dagen, tot nu toe. “Maar definitief afklokken kunnen we nog niet”, zegt weerman Frank Deboosere. “In principe kan het aantal warme dagen nog stijgen, aangezien het ook eind oktober en begin november warmer dan 20 graden kan zijn. Ook al is dat eerder uitzonderlijk.”

Hoe dan ook hebben we nu al een record gebroken. Het vorige record dateert van 1959 met 131 warme dagen. Op de derde plaats staat 2003 met 116 warme dagen.

Foto: Frankdeboosere.be

Geen record: zomerse dagen

Hoewel we een recordaantal warme dagen hebben gehad, hebben we geen record gebroken wat betreft de zomerse dagen. En dat record zit er zeker niet meer in. Op die dagen is de maximumtemperatuur 25 graden of meer.

Dit jaar zijn er 61 zomerse dagen geteld. Dat is veel, maar niet genoeg om het record van 1947 te breken. Toen waren er maar liefst 66 zomerse dagen.

Foto: Frankdeboosere.be

Geen record: tropische dagen

Ook van de langdurige extreme hitte bleven we dit jaar gespaard, hoewel het voor sommigen misschien anders aanvoelde. In 2018 hadden we 9 tropische dagen, waarop de maximumtemperatuur in Ukkel 30 graden of meer was.

In de legendarische zomer van 1976 lag het aantal tropische dagen met 19 (!) een pak hoger.

Foto: Frankdeboosere.be

Record: warmste dag in Oost-Vlaanderen

Maar niet omdat we geen recordaantal tropische dagen hadden, dat er helemaal geen tropische dagen waren. Die waren er zeker wel.

Op 27 juli 2018 werd in Zelzate zelfs 38,2 graden Celsius gemeten. Dat is de hoogste temperatuur voor de provincie Oost-Vlaanderen sinds het begin van de metingen.

Geen record: warmste dag in Ukkel

In Ukkel was er dit jaar dan weer geen sprake van “de warmste dag ooit”. Die dateert nog steeds van 27 juni 1947. Toen was de maximumtemperatuur 36,6 graden.

Dit jaar noteerden we de warmste dag(en) in Ukkel op 26 en 27 juli, met een maximumtemperatuur van 35,4 graden. De kans dat we daar dit jaar nog boven gaan, is nihil.

Record: warmste zomer

Sommige records zijn dit jaar gebroken, andere niet. Maar duidelijk is dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut de warmste klimatologische zomer - van begin juni tot eind augustus - ooit noteerde.

De gemiddelde temperatuur was deze zomer 19,8 graden. Een record. De tweede warmste zomer met een gemiddelde van 19,7 graden was die van 2003. De derde warmste was die van 2006, met een gemiddelde van 18,6 graden.

Hoe abnormaal is dat allemaal?

Vanaf de maand april noteerde het Koninklijk Meteorologisch Instituut abnormaal hoge gemiddelde temperaturen, abnormaal weinig neerslag en abnormale droogte. Volgens klimatoloog Luc Debontridder is dat het gevolg van de klimaatverandering.

“We moeten niet verstomd staan als het in 2019 weer van dat is.” Op korte termijn blijft de droogte een gesel voor onze watervoorraden. “Het zal toch moeten regenen in november om de waterreservoirs te vullen.”