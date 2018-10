Wesley en Carcela na procedureslag nu toch definitief vrijgesproken voor rode kaarten uit augustus (!)

Mehdi Carcela van Standard en Wesley Moraes van Club Brugge zijn nu toch definitief vrijgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Na een procedureslag van 77 dagen viel nu het verdict dat ook Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) vrijpleitte.

De middenvelder werd aanvankelijk twee wedstrijden geschorst nadat hij in augustus (!) op het veld van Waasland-Beveren een wel erg opzichtige fout maakte om een tegenaanval af te breken. De Rouches pleitten meteen procedurefouten omdat de nieuwe indicatieve tabel, die de verschillende overtredingen opdeelt in categorieën en per categorie een gepaste strafmaat voorstelt, niet was goedgekeurd door de Pro League en de straffen daarop gebaseerd ongeldig zouden zijn. De Geschillencommissie vond de uitsluiting nu voldoende en sprak Carcela vrij.

Bekijk hier nogmaals de bewuste overtreding van Carcela:

Ook de schorsing van Wesley Moraes van Club Brugge werd opgeheven. De spits van Club Brugge kreeg voor een elleboog – of slag met de arm, zo u wil – in het gezicht van Moeskroen-verdediger Katranis zes dagen schorsing, waarvan hij er al twee uitzitte. De overige vier werden nu kwijtgescholden. Die zware sanctie kwam er omdat de Braziliaan eerder al twee keer was geschorst voor een slag aan de tegenstander. Door de procedureslag rond de indicatieve tabel ziet hij zijn straf dus echter vervallen.

Wesley kan vanavond dus gewoon aantreden tegen Waasland-Beveren, een wedstrijd die al binnen vier uur begint...

Bekijk hier nogmaals de bewuste overtreding van Wesley:

Tegen de beslissingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal is enkel nog verhaal mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport maar dat is van bondswege niet aan de orde.