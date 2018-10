Groen: “Verzoeningsboodschap van De Wever is weinig geloofwaardig”

Bart De Wever is de oorlog met links moe. “Het is tijd voor verzoening”, zuchtte hij op de avond van de verkiezingen. Elke Decruynaere in Gent is allerminst overtuigd. “Dit is gewoon een strategie van De Wever om de groene golf te breken.”

Bart De Wever lonkt al langer naar Groen om eventueel zijn Zweedse coalitie in Antwerpen te verbreden. Die kreeg zondag immers maar één zetel meer dan de oppositie, en dat is erg krap.

Gisteren bleek tijdens ‘Jambers in de politiek’ dat het Bart De Wever menens is. Terwijl de uitslagen nog aan het binnenlopen waren, zuchtte hij in de war room van zijn partij dat het tijd is voor verzoening. “We kunnen zo niet verder tegen links.”

In Antwerpen zelf vallen nog niet veel reacties te horen op de verzoening van Bart De Wever. Het ligt ook gevoelig binnen de partij. Er is een vleugel die machtsdeelname in Antwerpen ziet zitten, er zijn evengoed rabiate tegenstanders.

De officiële reactie van Groen luidt, zo meldt de partijwoordvoerder aan De Standaard: “De verzoeningspoging van N-VA is weinig geloofwaardig. We discussiëren op basis van inhoud, niet op basis van slecht Antwerps theater. Nationaal liggen onze maatschappijvisies ver uit elkaar.”

“Maar we moeten de lokale verkiezingen ook niet verwarren met de nationale verkiezingen. Elke situatie lokaal is anders. Onderhandelen met oud-Volksuniërs, zoals in Sint-Niklaas (waar Groen met N-VA in zee is gegaan, red), is anders dan onderhandelen in Antwerpen. We sluiten geen enkele partij uit, behalve Vlaams Belang. Dat is de enige richtlijn die we nationaal meegeven.”

Wie een nog duidelijkere mening heeft, is Elke Decruynaere in Gent. En zij ziet de toenaderingspogingen van N-VA absoluut niet zitten. “Dit is gewoon een strategie van De Wever om de groene golf te breken”, twittert zij.

Meer nog, schrijft ze: als Groen “verblind door goesting om mee te besturen” in N-VA-coalities stapt, dan is Groen “alle geloofwaardigheid kwijt als nieuwe leider op links, nog voor de verkiezingen van mei”.