Onderzoeker zegt mysterie van vlucht MH370 opgehelderd te hebben: “Ik heb de foto’s om het te bewijzen”

Wordt het grootste mysterie uit de luchtvaartgeschiedenis toch opgehelderd? Een Britse onderzoeker gelooft dat hij de vermiste vlucht MH370 gevonden heeft in de Cambodjaanse jungle. “En ik heb de foto’s om het te bewijzen”, zegt hij in The Daily Star.

Nog steeds hebben onderzoekers geen antwoord gevonden op de vraag wat er precies gebeurd is met vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Zeker is dat het vliegtuig op 8 maart 2014 opsteeg in Kuala Lumpur, maar het kwam nooit aan op haar bestemming: Peking. Na enkele uren vliegen verdween de Boeing, met 239 mensen aan boord, van de radar. Wat er daarna gebeurd is, is nog steeds een mysterie.

Meerdere zoekacties hebben de voorbije jaren niets opgeleverd, maar een Brits lid van het onderzoeksteam zegt te weten waar het toestel neergestort is. “In de jungle van Cambodja”, vertelt Daniel Boyer aan The Daily Star. De Brit bezorgde de krant zwaar gepixelde foto’s waarom schijnbaar de romp van een vliegtuig te zien is. Volgens hem staat er ook een blauwe letter Y op, van het logo van Malaysia Airlines. “Als je goed kijkt, zie je dat het de romp van het vliegtuig is”, zegt Boyer. “Het zijn zeker brokstukken van een vliegtuig, dus is een onderzoek nodig.”

Door de bevindingen van Boyer, bereidt de Britse expert Ian Wilson zich inmiddels voor om de jungle te doorzoeken. Het zou dus best kunnen dat we ergens in de komende weken weten wat er echt met het vliegtuig gebeurd is, maar het is verre van zeker dat de foto’s van Boyer effectief van vlucht MH370 zijn.

Bekijk hier de foto’s van Boyer.