Pro League doet nogmaals oproep om refs dit weekend te steunen: “Applaus en erehagen”

Brussel - Sinds het uitbreken van het fraude- en matchfixingschandaal in het Belgisch voetbal staan de Belgische scheidsrechters in het oog van de storm. Daarom heeft de Pro League vrijdag nogmaals een oproep gedaan aan haar clubs en de supporters om de scheidsrechters de komende speeldagen “ostentatief en duidelijk” te steunen.

“In de huidige context is het van het allergrootste belang om zorgzaam om te gaan met de geloofwaardigheid van onze sport en vooral het scheidsrechterskorps, dat instaat voor het vlotte verloop van onze wedstrijden, alle steun te geven die het verdient”, klinkt het in een brief die gericht is aan de bestuursleden, leden van de technische staf en alle spelers van 1A en 1B.

“Daarom vraagt de Pro League aan alle clubs om dit weekend en volgend weekend ostentatieve en duidelijke steunbetuigingen, zoals applaus en erehagen, te leveren aan de scheidsrechters van de wedstrijden waaraan zij deelnemen”, gaat de oproep verder. De Pro League herinnert clubs eraan dat ze stadionspeakers kunnen inschakelen om het publiek mee te krijgen.

“De moeilijke maar onmisbare taak van de scheidsrechters bij het verloop van deze wedstrijden, verdient meer dan ooit ons respect.”

Voorzitter Marc Coucke vroeg woensdag ook al aan de bijeengeroepen pers om respect te tonen voor de scheidsrechter.

LEES MEER. Van “iedereen kan een fout maken” tot “dat de Pro League zelf ingrijpt”: zo reageren de fans op het voetbalschandaal en de oproep van Marc Coucke.